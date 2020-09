Oroscopo 2 settembre 2020: buone occasioni per Gemelli, riflessioni per Capricorno

L’Oroscopo del 2 settembre esorta gli Scorpione e i Gemelli a mettersi in gioco. Momento di riflessione e di introspezione per i Capricorno

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. In questo momento sentite un grande bisogno di armonia e tranquillità. In una relazione di coppia cercate stabilità e una persona con cui costruire un futuro stabile. Se la persona che vi sta accanto non viaggia sulla vostra stessa lunghezza d’onda, potreste avere dei problemi.

Toro. Questo è un periodo molto positivo per cimentarvi in nuovi progetti e attività. L’Oroscopo del 2 settembre vi spinge ad allargare i vostri orizzonti, specie dal punto di vista professionale. In campo sentimentale, invece, sono favoriti i rapporti frizzanti e dove l’abitudine è completamente assente dalla vostra relazione.

Gemelli. I nati sotto questo segno saranno in una fase di pianificazione generale della propria vita. Oggi potrete prendere in mano la situazione e pensare al vostro futuro. In campo lavorativo ci saranno dei miglioramenti e delle novità in arrivo. In amore dovete essere tenaci.

Cancro. In questo periodo vi sentite particolarmente propensi a instaurare rapporti di coppia basati sull’attrazione fisica. Le relazioni stabili godranno della forte influenza di Venere, che donerà passione e sensualità. Allo stesso tempo, però, potrebbe portare anche a qualche litigio dovuto alla troppa irruenza.

Leone. Se eravate in tensione per qualcosa, oggi potrete finalmente togliervi il pensiero. In amore, le relazioni destinate ad andare avanti sono quelle fondate su ottimi compromessi. Nel lavoro siete impenetrabili, difficilmente qualcuno riuscirà a farvi cambiare idea e a distogliervi dai vostri obiettivi.

Vergine. Oggi sarete pervasi da un forte senso di responsabilità. La giornata potrebbe cominciare con un resoconto di tutti gli impegni da portare a termine. Se i vostri doveri non coincideranno con i piaceri, potreste provare un po’ di insoddisfazione. In amore potreste ottenere ottimi risultati se concilierete ragione e sentimento.

Previsioni 2 settembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. La sfera economica potrebbe darvi qualche preoccupazioni. Cercate di evitare le spese di troppo. In amore vivrete una fase di assestamento, specie per quanto riguarda le relazioni che hanno affrontato problemi di coppia. Nel lavoro si faranno dei progressi, ma dovete essere pazienti.

Scorpione. Ottimo momento per dare luogo a nuovi progetti e cimentarsi in nuove avventure. La sfera che vi preoccupa di più al momento è quella economica. In amore non c’è nulla che turberà la vostra stabilità. Mettetevi in gioco, ma non trascurate i piccoli dettagli.

Sagittario. I nati sotto questo segno potranno pensare di attuare dei cambiamenti per quanto riguarda il lavoro. In amore, invece, le relazioni stabili continueranno ad essere imperturbabili. I nuovi amori potrebbero subire qualche battuta di arresto dovuta allo scontro tra caratteri troppo diversi.

Capricorno. L’Oroscopo del 2 settembre vi esorta ad effettuare un’analisi introspettiva profonda. Oggi potreste venire a capo di problemi reconditi e di sentimenti che non credevate di provare. Sono favoriti i lavori che hanno a che fare con il mondo dell’investigazione e del mistero.

Acquario. Buon momento sia per quanto riguarda il lavoro sia l’amore. Per quanto riguarda la carriera, è giunto il momento di raccogliere i frutti dei vostri sacrifici. In campo amoroso, invece, sono favoriti i rapporti che vanno avanti da parecchio tempo o che sono fondati su basi solide. Attenti alle finanze.

Pesci. Se svolgete lavori a contatto diretto con il pubblico prestate attenzione in quanto siete particolarmente empatici. Questo potrebbe rendervi degli ottimi consiglieri, allo stesso tempo, però, potrebbe incidere molto sul vostro stato psicofisico. In amore siete dei gran sognatori, cercate di non allontanarvi troppo dalla realtà.