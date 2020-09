Grande Fratello Vip, rumors: Cristiano Malgioglio entra nella Casa con un ruolo speciale

Alcune indiscrezioni delle ultime ore vorrebbero il ritorno di Cristiano Malgioglio nel reality, ma in un ruolo un po’ diverso. Ecco di che cosa si tratta

Grande Fratello Vip: Cristiano Malgioglio di nuovo nel reality

Non manca molto ormai all’inizio della quinta edizione del Grande Fratello Vip. A sorpresa Mediaset ha deciso di riconfermare il reality e di mandarlo in onda solo dopo qualche mese dalla quarta edizione. Alla guida del programma ci sarà Alfonso Signorini affiancato da Pupo e Antonella Elia nelle vesti di opinionisti.

In questi mesi sul web ci sono state molte indiscrezioni, ipotesi, teorie e anticipazioni sul cast che potrebbe varcare la porta rossa tra qualche giorno. Ma adesso è arrivata una voce molto curiosa. Stando a quanto dice Gossip News, pare che Cristiano Malgioglio sia pronto ad entrare di nuovo nella Casa di Cinecittà. Sicuramente ricorderete che Cristiano è stato uno dei concorrenti della seconda edizione del Grande Fratello Vip.

I suoi discorsi, monologhi, conflitti nella Casa circolano ancora nel web e continuano a divertire gli utenti. Secondo Gossip News potrebbe, però, entrare in un ruolo diverso, una posizione speciale rispetto agli altri. Infatti, come Valeria Marini è stata ospite qualche giorno della quarta edizione, forse la stessa cosa accadrà per Cristiano Malgioglio.

La prima concorrente ufficiale

In questi mesi si è parlato tanto di chi poteva aver accettato la proposta di Alfonso Signorini e della produzione del reality di partecipare al programma. Il conduttore aveva detto di aver avuto più di 40 colloqui con cantanti e attori, interessati ad un’entrata economica dopo il lockdown.

Ma ci sono stati anche tante personalità importanti che hanno rifiutato di partecipare al Grande Fratello Vip. Ad esempio, Alessandra Mussolini ha preferito Ballando con le Stelle e anche Maddalena Corvaglia ha detto di no. Gabriel Garko ha smentito la sua partecipazione, così come Eva Grimaldi, Ludovica Pagani, Nicola Ventola e si dice non ci saranno nemmeno Paolo Brosio e Giovanni Terzi.

L’unico annuncio ufficiale arrivato direttamente dal settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, e dalla pagina Instagram del reality è la presenza di Elisabetta Gregoraci. La pagina sta iniziando a rilasciare degli indizi, ma per ora ancora nulla sugli altri nomi. Noi sappiamo, però, che anche Patrizia De Blanck ha dichiarato di essere una concorrente. Staremo a vedere.