Uomini e Donne: Ludovica Valli a cuore aperto sul problema di salute, la convivenza e il rapporto con i social

L’ex tronista ha rilasciato una lunga intervista in cui ha parlato di diversi aspetti della sua vita. Ecco le sue dichiarazioni

Uomini e Donne: Ludovica Valli lontana dai social per un problema di salute

Ludovica Valli ha partecipato ormai circa sette anni fa a Uomini e Donne nelle vesti di tronista. Il suo percorso ha appassionato molto il pubblico ed è arrivata alla fine divisa tra Manuel Vallicella e Fabio Ferrara. L’attrazione per quest’ultimo era talmente forte che non poteva che scegliere lui. Ma la loro storia è durata solamente qualche mese.

Ludovica, tra flirt e storie che non sono andate avanti molto, si è fatta strada sui social diventando un’influencer molto seguita. Ultimamente non sponsorizza soltanto prodotti ma cerca di far vedere come condurre uno stile di vita sano tra palestra e alimentazione

. Qualche mese fa, però, è stata assente per lunghi periodi dai social, confessando poi di avere un problema di salute che la portava a stare male fisicamente e psicologicamente, a non dormire e a fare una serie di accertamenti e controlli. A distanza di qualche tempo in una lunga intervista Ludovica è tornata sull’argomento. Sembra che il periodo critico sia passato e che ci siano dei miglioramenti. Ma ecco che cosa ha dichiarato l’ex tronista nello specifico.

La salute, la convivenza e i social

Ludovica ha rilasciato un’intervista a SuperGuidaTv in cui ha spiegato che si è sentita in dovere di condividere questa “notizia” perchè da sette anni ci sono molte persone che la seguono costantemente e tante volte sono un sostegno e un aiuto per lei. L’assenza provocata dal suo stato di salute l’ha rattristata molto e quindi ha condiviso queste cose con i fan.

Ovviamente non mancano anche per lei le critiche, ma con gli anni ha imparato a farsi una corazza e a fregarsene di commenti e critiche di persone che non la conoscono. Tanto, che cosa possono farle? Al tempo stesso, però, è molto dispiaciuta e arrabbiata nel vedere tanta cattiveria e superficialità. Questo rovescio della medaglia dei social per lei non dovrebbe neanche esistere.

Ma se con la salute va così così, in amore finalmente Ludovica ha ritrovato la serenità. Convive con Gianmaria De Gregorio e in lui trova l’uomo perfetto con il quale condividere la vita. Sono anche pronti per il matrimonio e lei sogna di diventare mamma, anche se il tutto arriverà con le giuste tempistiche.