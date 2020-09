Emanuela Folliero, incidente in spiaggia, lo slip si slaccia davanti a tutti [FOTO]

Emanuela Folliero incanta il popolo del web

Nonostante i suoi 55 anni, Emanuela Folliero è in splendida forma. Una dimostrazione la dà lei stessa ogni volta che condivide dei scatti su Instagram in cui mostra il suo fisico. Di recente, l’ex annunciatrice di Rete 4, attraverso un post sul noto social ha lasciato tutti i suoi follower sbigottiti. Il motivo?

La professionista che la scorsa stagione televisiva è stata più volte ospite a Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso, ha condiviso una foto molto sensuale. Nello specifico ha fatto vedere ai seguaci più del dovuto scatenando delle reazioni davvero inedite. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo.

L’ex annunciatrice di Rete 4 slaccia il costume del suo bikini

Sul suo seguitissimo account Instagram, la bella Emanuela Folliero ha postato una propria foto in costume in spiaggia, mettendo in bella evidenza le sue curve. Ma l’ex annunciatrice di rete 4 ha rincarato la dose facendosi riprendere nel momento in cui le si slacciava lo slip del bikini. Una scelta che ha mostrato in modo malizioso altre parti del corpo vietate ai piccini. Dopo essersi resa conto di aver tirato un po’ la corda, la professionista si è ricomposta, donando a tutti coloro che la seguono sul social network un meraviglioso sorriso tra le onde del mare.

A corredo dello scatto, l’ex conduttrice dei Bellissimi di Rete 4 ha scritto la seguente didascalia: “Quando chiacchierando talmente intensamente non ti accorgi che ti si è slacciato il costume e stai rischiando di rimanere senza!! Vi è mai successo? #bikini #duepezzi #mare #estate2020 #body #italianwomen”. Un contenuto che in pochissimo tempo ha fatto il pienone di cuoricini rossi, ovvero oltre 20 mila e complimenti da parte degli utenti web, gran parte di essi maschi. (Continua dopo il post)

Emanuela Folliero in splendida forma a 55 anni

Ma le parole di Emanuela Folliero associate al post descritto prima non sono terminate qui. Infatti, l’ex annunciatrice di Rete 4 tra i vari hashtag utilizzati ha menzionato anche Dagospia, ovvero il portale diretto dal giornalista Roberto D’Agostino.

Per quale ragione? “Oggi è stata … come si suol dire una #giornata #spumeggiante ! #mare #sole #estate #summer2020 #body #tintarella #onde @dago.spia @francescofredella @gentesettimanale @annunciatricitv @dago.spia”, ha scritto la professionista che di recente ha compiuto 55 anni e li porta splendidamente.