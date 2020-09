Kate Middleton, gravidanza a rischio per una patologia, il Principe William preoccupato: l’indiscrezione

Kate Middleton è incinta del quarto figlio? L’indiscrezione

Da qualche settimana si parla di una possibile quarta gravidanza di Kate Middleton. Tuttavia nelle ultime ore è venuto fuori un clamorosa retroscena che sta letteralmente agitando la famiglia reale compresa la Regina Elisabetta II. Per capire ciò che sta tenendo sulle spine tutti i residenti di Buckingham Palace, bisogna fare un passo indietro e tornare quando la duchessa di Cambridge era incinta del suo primogenito.

All’epoca la ragazza stava attendendo il piccolo George. Stando all’esperta reale di ABC News, Victoria Arbiter, ovvero quando la Middleton stava per giungere alla conclusione della gestazione, aveva lanciato un’informazione molto delicata. In quel periodo in tanti manifestarono la loro preoccupazione e anche il marito William era abbastanza turbato. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha la duchessa e le dichiarazioni di una persona vicina ai reali d’Inghilterra.

Preoccupazione per la duchessa di Cambridge: quarta gravidanza a rischio?

Quando la Duchessa Kate Middleton era incinta del suo primogenito George, la stessa sarebbe stata costretta a non partorire a Buckingham Palace a causa di una malattia. In poche parole la consorte del Principe William soffriva di una iperemesi acuta.

Una patologia che richiedeva una somministrazione costante di sostanze nutritive supplementari e idratazione. In quell’occasione l’esperta reale di ABC Victoria Arbiter dichiarò: “William avrebbe voluto per la moglie le migliori strutture e il miglior livello in caso di complicazioni, poiché quella di Kate era considerata una gravidanza a rischio”.

Le dichiarazioni dell’esperta reale di ABC Victoria Arbiter

Nonostante questa patologia, dopo la nascita del primogenito George, la duchessa di Cambridge Kate Middleton ed il Principe William hanno avuto modo di mettere al mondo altri due figli. E intanto i tantissimi fan della coppia e di tutta la famiglia reale inglese continuano a guardare con interesse e parsimonia i movimenti della ragazza. Una donna che oltre dieci anni fa ha conquistato i cuore del figlio del Principe Carlo d’Inghilterra.

Infatti, dopo le varie indiscrezioni che hanno messo in giro i tabloid, in tanti aspettano di capire se presto ci sarà l’annuncio di una quarta gravidanza oppure no. A questo punto non rimane che aspettare è l’unico modo per capire se la Middleton è di nuovo incinta.