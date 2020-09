Paolo Bonolis lancia una frecciatina velenosa ad Antonella Clerici: “A Sanremo con me non beccò una nota…”

Confermato il Festival di Sanremo 2021

In questa stagione televisiva anomala fatta di tante repliche e trasmissioni senza pubblico a causa della pandemia da Coronavirus, di recente Paolo Bonolis è tornato a parlare del Festival di Sanremo. Ricordiamo che il mattatore di Avanti un altro nella sua lunga carriera artistica ha condotto ben due edizioni della kermesse canora più importante del nostro Paese.

La manifestazione, tranne imprevisti dell’ultimo minuto, tornerà nel marzo del 2021 e al timone ci sarà Amadeus e Rosario Fiorello. Tuttavia ancora mancano molti mesi ed è tutto da definire. Intanto il marito di Sonia Bruganelli ha tirato in allo una sua vecchia compagna d’avventura, ovvero Antonella Clerici, ricordando un retroscena. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha confessato l’artista capitolino che tornerà sul piccolo schermo a partire da gennaio 2021.

Paolo Bonolis parla del suo Festival di Sanremo 2009

Nel frattempo, attraverso una recente intervista per il portale TVBlog, Paolo Bonolis è tornato a parlare della sua duplice esperienza come conduttore del Festival di Sanremo. Prlando col giornalista del noto sito internet, il mattatore di Avanti un altro e Ciao Darwin si è concentrato in particolare sull’esperienza avuta sul prestigioso palcoscenico del Teatro Ariston nel 2009.

Si trattò di un’edizione davvero inedita e caratterizzata da avvenimenti strani. Infatti in quell’occasioni vennero commesse numerose gaffe, ma anche tante proteste e soprattutto la chimica che si creò tra il professionista romano e la collega Antonella Clerici. Proprio quest’ultima è stata menzionata da Bonolis, ricordando la disastrosa esibizione con She.

Paolo Bonolis ricorda la disastrosa esibizione di Antonella Clerici

Intervistato dal noto portale web TvBlog, Paolo Bonolis ricordando quell’esibizione ha detto: “Non sapevo più che pesci pigliare”. Menzionando la collega Antonella Clerici, il professionista con tono ironico ha asserito: “Non riusciva a beccare una sola nota. Però è stato molto divertente. Lei poi è molto carina, ed è sempre stata disponibile, da vera amica“.

Nell’edizione del Festival di Sanremo 2009 i due si trovarono ad affrontare sul palco dell’Ariston anche l’invasione di una manifestante. “Stavamo facendo un’intervista a Hugh Hefner di Playboy. Salì sul palco una ragazza con le te*e di fuori. Sperava di metterci in difficoltà con un gesto simile”, ha ricordato il marito di Sonia Bruganelli. Arriverà la replica da parte della diretta interessata?