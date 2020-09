Il Paradiso delle Signore, anticipazioni nuove puntate: il mistero di Adelaide

Il Paradiso delle Signore torna su Rai 1 con le nuove puntate e tanti misteri da risolvere. Federico finalmente torna dalla Svizzera dopo un lungo soggiorno nel quale si è sottoposto all’intervento per il recupero dell’uso delle gambe. L’intervento è stato molto costoso e Luciano crede che i soldi necessari per far operare il figlio siano stati forniti da Clelia. Peccato che, invece, si tratti di un un inganno ordito da Silvia e dalla Calligaris.

Nelle puntate Il Paradiso delle Signore, il ragioniere scoprirà suo malgrado la verità e resterà molto deluso da Clelia, la donna che ama e della quale si fidava ciecamente. Pare che a causa di ciò, i due amanti si allontanino e vivano un momento difficile. Federico capirà che tra quello che crede suo padre e Silvia ci sia una crisi ormai insuperabile.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni delle nuove puntate

E’ arrivato il momento di riprendere a vivere per Roberta dopo la delusione d’amore. La giovane deve sostenere un esame piuttosto difficile all’università, ma le sue amiche sono pronte a sostenerla. Intanto, al magazzino Il Paradiso delle Signore continuano i preparativi per la festa del Primo Maggio. Ad aiutare lo staff è Don Saverio, che nota quanto Armando sia coinvolto emotivamente per la ricorrenza storica.

Stando alle anticipazioni della soap opera Il Paradiso delle Signore, Federico torna a Milano. Il ragazzo è completamente guarito e Luciano è al settimo cielo. Il ragioniere, almeno per il momento, può mettere da parte la rabbia e la delusione per la bugia durata anni di Silvia, capace di nascondergli che Federico non sia suo figlio. I due si stringeranno in un caloroso abbraccio.

Umberto preoccupato per la contessa

Continuando con le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore, vedremo Armando in contrasto con Don Saverio e Vittorio. L’uomo vorrebbe infatti organizzare solo un corteo per il Primo Maggio, lasciando da parte i festeggiamenti al grande magazzino, considerati da lui futili.

Infine, nelle puntate in prima visione televisiva de Il Paradiso delle Signore su Rai 1, Umberto riceverà un telegramma da parte di Adelaide. Il banchiere capirà che non è stato scritto dalla contessa e, angosciato, dirà a Riccardo e Marta di essere sicuro che ad Adelaide sia successo qualcosa di grave durante il suo viaggio di nozze.