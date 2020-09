Il Paradiso delle Signore, anticipazioni nuove puntate: Clelia sputa il rospo

Imperdibili le nuove puntate della soap opera Il Paradiso delle Signore. Luciano è ancora convinto che i soldi necessari per far operare Federico gli siano stati prestati da Clelia, senza sapere che in realtà la Calligaris e Silvia, sebbene rivali, si sono messe d’accordo. Presto, la verità verrà a galla e non piacerà affatto al ragioniere. Nel frattempo, Federico non è intenzionato a perdonare Gabriella, nonostante Silvia e Luciano abbiano provato a fargli cambiare idea.

Tutto è pronto per la festa per Primo Maggio. Laura ha avuto un’idea magnifica per allestire al meglio Il Paradiso delle Signore e con l’aiuto di Agnese, il grande magazzino è ora addobbato con graziosi cestini di fiori. La Venere si sta facendo davvero apprezzare da capi e colleghe e sembra essersi integrata alla perfezione.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni nuove puntate

Situazione complicata per Roberta. La giovane crede che Federico non voglia più saperne di lei. Le anticipazioni della soap Il Paradiso delle Signore raccontano che ad approfittare della situazione sarà Marcello, pronto ad avvicinarsi alla bella stilista. Roberta però, frenerà la sua esuberanza. Nello stesso momento, Federico si farà coraggio e proverà a parlare con la ex fidanzata.

Stando alle anticipazioni della soap Il Paradiso delle Signore, vedremo Roberta prendersi del tempo per riflettere sui suoi reali sentimenti. Intanto, Don Saverio e Armando si confrontano per via della location in cui si dovrà allestire il banchetto per raccogliere i soldi da dare in beneficenza. I due finiranno per sfidarsi in una divertente gara in bicicletta.

Cosimo chiede a Gabriella di sposarlo

Nelle nuove puntate della soap Il Paradiso delle Signore in onda in prima visione assoluta su Rai 1, Cosimo finalmente chiederà a Gabriella di diventare sua moglie, regalandole l’anello di sua madre. La giovane dirà di sì? Nel frattempo, una sorpresa attende Marta davanti al grande magazzino.

Come rivelano le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, Marta troverà una neonata abbandonata, chi l’avrà lasciata lì? Infine, Clelia racconterà tutta la verità a Luciano in merito al patto stretto con Silvia, certa che la confessione avrà spiacevoli conseguenze sul loro rapporto. In effetti, il ragioniere non la prenderà affatto bene.