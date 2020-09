Ignazio Moser avrebbe tradito Cecilia Rodriguez, lei lancia frecciatine in barca con Belen (FOTO)

View this post on Instagram

Spegnere per ripartire, penso che ogni tanto sia necessario,in un certo senso, uscire da noi stessi e dalla nostra routine per guardarci dall’esterno e capire se la direzione presa sia quella che davvero ci rende felici, che davvero ci rende orgogliosi di quello che siamo e quello che stiamo costruendo… come avrete notato è proprio quello che ho fatto in queste settimane, lontano da tutto e tutti anche da me stesso, a tratti… ma ora è arrivato il momento di ripartire e ovviamente cercherò di farlo con il sorriso! Un ringraziamento doveroso va ai miei amici di @foodspring_it che in questo periodo mi hanno aiutato e supportato 🙏🏻 #adv