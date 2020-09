Uomini e Donne, esterna tra Nicola Vivarelli e Valentina Autiero: “Sono stati avvistati” (FOTO)

Tra i personaggi più discussi di Uomini e Donne c’è, sicuramente, Nicola Vivarelli il quale, dopo Gemma, pare abbia messo gli occhi addosso a Valentina Autiero. Come tutti i telespettatori sapranno, le registrazioni del programma sono cominciate giovedì 27 agosto.

In tale occasione, Gemma e Nicola hanno avuto modo di confrontarsi e pare che abbiano discusso un bel po’. Dopo la lite, il ragazzo sembrerebbe essersi interessato ad un’altra dama del parterre, Valentina per l’appunto. A sganciare questa bomba è stato l’influencer Amedeo Venza.

La segnalazione su Veronica Autiero e Nicola Vivarelli

Sul profilo Instagram di Amedeo Venza è appena apparsa una segnalazione molto interessante che riguarda due protagonisti del trono over di Uomini e Donne. Nel caso specifico, pare che Nicola Vivarelli e Valentina Autiero abbiano dato luogo ad un esterna insieme. Stando a quanto emerso da tale segnalazione, sembrerebbe che i due siano stati avvistati da alcuni fan all’interno della stessa città. L’utente che ha divulgato questa informazione attraverso il profilo di Amedeo ci ha tenuto a precisare di non aver visto i due protagonisti insieme.

Il fatto che stessero nella stessa città e considerando i piccanti botta e risposta nessuno intercorsi tra loro due durante le precedenti puntate aumentando i dubbi. I due esponenti del parterre hanno sempre mostrato un reciproco e velato interesse. Le attenzioni che Valentina, in un certo modo, ha riversato su Sirius nella precedente stagione hanno fatto perdere le staffe a Gemma in passato. (Continua dopo la foto)

I messaggi criptici della dama

Adesso che tra Nicola Vivarelli e Gemma Galgani pare non ci sia più nulla da fare, è probabile che il ragazzo abbia deciso di rimanere per corteggiare Valentina Autiero. Amedeo ha commentato la questione alludendo al fatto che il giovane corteggiatore ci avesse visto lungo quando ha deciso di prendere parte al talk show di Maria De Filippi. Almeno per il momento, però, non vi è alcuna conferma in merito a questa ipotetica frequentazione.

Sia sul profilo della dama che del cavaliere non sono presenti contenuti che possano confermare questo gossip. Se Sirius è sparito dai social, però, Valentina pare sia particolarmente pensierosa in questi giorni. In una delle sue ultime Instagram Stories, infatti, ha detto che la sua mente stia vagando altrove. Questo potrebbe essere un indizio a favore della causa sopracitata? Bisogna attendere le prossime puntate per scoprirlo.