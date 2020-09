Cane randagio dipinto come tigre trovato lungo la strada

Un gruppo militante in un’associazione di diritti degli animali ha chiesto informazioni al pubblico dopo che un cane randagio dipinto come tigre si aggirava per le strade della città. La Persatuan Haiwan Malaysia – la Malaysia Animal Association – ha condiviso immagini che mostrano un cane che è stato dipinto con strisce arancioni e nere, per renderlo simile a uno dei grandi felini più temuti al mondo.

Mancano le info sul cane randagio dipinto come tigre

Il gruppo per i diritti degli animali vuole che le persone si facciano avanti se hanno informazioni sul cane randagio dipinto come tigre. Questo sperando di portare all’arresto del colpevole. Pubblicando le immagini su Facebook, il gruppo ha detto: “Aiuta Animal Malaysia a identificare il luogo ea chi appartiene questo animale. Una ricompensa misteriosa attende coloro che si fanno avanti con informazioni complete sull’incidente”.

Il post ha subito riscontrato successo. Un utente ha commentato: “La faccia del cane è triste, un vero peccato”. Un altro ha risposto dicendo: “Il cane deve fare il bagno e tagliarsi il pelo per sbarazzarsi di tutte le sostanze chimiche. Scusa cane , ricordati del delinquente che ti ha fatto questo”.

Casi simili già visti in passato

Non è la prima volta che sul web circolano foto di un cane dipinto per sembrare una tigre. L’anno scorso, un contadino in India ha dipinto il suo cane come una tigre nel tentativo di tenere le scimmie lontane dal suo raccolto di caffè. Srikanth Gowda, da un villaggio chiamato Nallur in aiuto di Thirthahalli, provò per la prima volta a mettere tigri di peluche nei suoi campi per spaventare le scimmie fastidiose, e questo sembrava fare il trucco.

Ispirato dal successo della sua prima impresa, Gowda ha poi pensato che fosse giusto farne uno migliore e si è unito al suo Labrador Bulbul per aiutare. Dopo aver applicato un po’ di tintura per capelli scura su Bulbul, Gowda ha trasformato il suo fedele cane in una tigre improvvisata e lo ha mandato nei campi.

Miracolosamente, questo sembrava essere perfetto per il suo scopo. Se questo fosse o meno dovuto al fatto che c’era un enorme Labrador che correva selvaggio contro un gruppo di scimmie, piuttosto che l’effetto a strisce stesso è ancora in discussione. Gowda spiegò che inizialmente usava dei peluche per spaventare le scimmie. Ma a lungo andare, il colore del giocattolo svaniva e le scimmie tendevano a tornare e a danneggiare il raccolto. Invece grazie a Bulbul dipinto come tigre, le scimmie ora si astengono dall’entrare nelle sue piantagioni.