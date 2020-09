Sossio Aruta al settimo cielo, arriva l’annuncio inaspettato: “E’ tutto vero!”

Sossio Aruta dà un annuncio su Instagram

Da qualche anno Sossio Aruta è diventato uno dei volti più popolari della televisione italiana. Dopo la sua partecipazione a Campioni, il reality show sulla squadra di calcio del Cervia, il professionista ha fatto parte per anni a Uomini e Donne. Successivamente insieme alla compagna Ursula Bennardo era una delle coppie di Temptation Island Vip.

Mentre qualche mese fa è arrivato terzo al Grande Fratello Vip 4. Ma ora lo sportivo dovrà rinunciare al piccolo schermo perché è ritornato al suo vecchio amore: il pallone. Infatti, nella giornata di martedì Aruta ha dato una lieta novella a tutti coloro che lo seguono su Instagram. “E’ tutto vero!”, ha scritto l’ex cavaliere del Trono over sul noto social network.

L’ex cavaliere del Trono over giocherà nel Madrigal Casalnuovo

Ebbene sì, dopo alcuni anni di stop Sossio Aruta è pronto a giocare ancora una volta a calcio. A rivelare il tutto ci ha pensato lui stesso attraverso un messaggio sul suo account Instagram. Lo scopo del compagno di Ursula Bennardo è quello di raggiungere il suo record che va dietro da tanto tempo.

La squadra di calcio Madrigal Casalnuovo ha acquistato il cartellino di Aruta e ora potrà finalmente inseguire il sogno dei 400 goal tra i professionisti. “Inseguirò il sogno di arrivare ai 400 goal in carriera -20 sarà un’impresa!! Incrocio le dita e spero in Dio. The Lion King. Non mollare mai”, ha scritto l’ex cavaliere del parterre senior su IG rendendo felici tutti i suoi follower. Ovviamente quest’ultimi si sono complimentati con il loro beniamino.

Gli obbiettivi di Sossio Aruta e la sua famiglia

Negli ultimi anni Sossio Aruta ha rivoluzionato la sua vita. Infatti, partecipando al dating show Uomini e Donne ha conosciuto la sua attuale compagna Ursula Bennardo. Con lei ci è andato a convivere ed è nata la piccola Bianca. Inoltre nei prossimi mesi i due convoleranno a nozze e forse Maria De Filippi gli farà da testimone.

Dopo essere arrivato al terso posto nella quarta edizione del Grande Fratello Vip, ora Sossio ha ritrovato il suo vecchio amore: il calcio. “A quasi 50 anni ho iniziato una nuova avventura nel campionato di promozione campano con la squadra del Casalnuovo“, ha detto Aruta su Instagram.