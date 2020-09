Serena Enardu vittima di una brutta disavventura: “Come in un film dell’orrore”

Periodo nero per Serena Enardu: i motivi

Nelle ultime settimane Serena Enardu è stata al centro dell’attenzione non solo per la fine della sua relazione sentimentale con Pago, ma anche per altri fattori più o meno gravi. Ad esempio, di recente lei e la sorella gemella Elga sono state ospiti di una loro amica in comune che ha compiuto gli anni.

In quell’occasione sulla torta era presente una bandierina nazista, ovvero con la svastica. Le due hanno postato gli scatti su Instagram scatenando una serie di polemiche. Mentre nell’ultimo periodo l’ex tronista di Uomini e Donne è stata costretta e prendere degli antistaminici a causa di un attacco allergico.

Notte da incubo per l’ex tronista di Uomini e Donne

Serena Enardu ha trascorso una notte da incubo. Infatti, dopo aver assunto degli antistaminici per una serie di rush cutanei, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 4 ha rivelato ai follower di essere stata svegliata da un terribile temporale. Una condizione meteorologica che avrebbe provocato anche degli allagamenti sul suo soffitto.

“Sono riuscita ad addormentarmi alle otto e mezza, poi è scoppiato un temporale da film dell’horror, non avevo mai visto né sentito una cosa del genere. C’era un vento pazzesco, una pioggia e grandine. Quindi penso, abbia spostato le tegole perché in dieci minuti è iniziato a piovere anche dentro una stanza”, ha detto l’ex compagna di Pacifico Settembre.

Serena Enardu e la polemica della bandiera nazista insieme alla sorella Elga

Come accennato prima, Serena ed Elga Enardu erano finite al centro delle polemiche per la bandiera con la svastica. Dopo quella brutta vicenda le due sorelle gemelle si erano scusate sui loro rispettivi canali social, ma per molti dei loro follower la vicenda sarebbe stata imperdonabile. Nel frattempo sul web gira voce che l’ex tronista di Uomini e Donne che nell’ultimo periodo abbia ripreso a frequentare il suo ex fidanzato Pago.

Ricordiamo che la loro storia d’amore è stata caratterizzata da numerosi tira e molla stancando anche i loro fan. Il cantante sardo si era detto disposto a perdonare la donna che amava, mentre lei, almeno per ora, pare che voglia mantenere con lui solo un rapporto d’amicizia. E pensare che prima della rottura avevano annunciato la loro intenzione di sposarsi.