Francesco Facchinetti denuncia il padre Roby e la moglie Wilma? Lo sfogo: “Sono menti diaboliche”

Francesco Facchinetti protagonista del suo profilo Instagram

Di recente Francesco Facchinetti è finito al centro della cronaca rosa par via delle sue seconde nozze. Ebbene sì, l’ex dj si è sposato nuovamente con l’attuale moglie Wilma Faissol. Nel frattempo il produttore ha deciso di rendere partecipi i suoi familiari nei contenuti che posta frequentemente sul suo seguitissimo account Instagram. Ad esempio, qualche giorno fa il figlio dell’ex componente dei Pooh si era fatto valere in una discussione a distanza con un collega misterioso.

Quest’ultimo è stato accusato perché avrebbe chiesto uno sconto al ristorante in sua presenza. In quell’occasione Facchinetti ha utilizzato dei termini abbastanza forti. Mentre nel suo programma tv in onda su Real Time, The Facchinettis, il professionista ha parlato della sua recente esperienza con i ladri d’appartamento che avevano intenzione di svaligiargli la casa. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto nell’ultimo filmato che ha posto sul suo canale IG.

Nuovo video ironico del noto produttore: la reazione dei follower

Nelle ultime ore Francesco Facchinetti ha condiviso una nuova clip sul suo profilo Instagram diventando immediatamente virale sul web e sui vari social netwok. Il noto produttore ed ex Dj ha pure inneggiato all’arresto del padre Roby, e di sua moglie Wilma Faissol.

Naturalmente le dichiarazioni del professionista sono ironiche e nulla di quanto detto è veritiero. Ma dietro lo sfogo dell’ex compagni di Alessia Marcuzzi e padre di Mia ci sarebbero solamente delle abitudini culinarie della famiglia.

Francesco Facchinetti e la finta denuncia al padre e alla moglie

Attraverso un video su Instagram, Francesco Facchinetti rivolgendosi ai suoi numerosi follower ha detto: “Voglio fare una denuncia alle autorità competenti. Mio padre e mia moglie mi obbligano a mangiare le olive e i capperi. A me non mi piacciono. Guardate questo video: dovete capire cosa hanno partorito le loro menti diaboliche, tutto per obbligarmi a mangiare ciò che non mi piace“.

Inizialmente il tono serioso del professionista aveva fatto preoccupare i seguaci, ma poi si sono resi conto che era solo uno scherzo. Nel frattempo, Facchinetti nelle ultime settimane ha avuto diversi sfoghi su quello che sta accadendo nel nostro Paese a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, anche dal punto di vista economico.