Adriana Volpe attacca Giancarlo Magalli ‘tramite’ Nadia Toffa, il web: “Poteva evitare” [FOTO]

La guerra a distanza tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe

Niente da fare, Giancarlo Magalli e Adriana Volpe non riescono proprio a sopportarsi. I due ex colleghi continuano a farsi la guerra a distanza. I due conduttori televisivi che per anni hanno lavorato fianco a fianco a I Fatti Vostri, non riescono a mettere da parte i vecchi dissapori lanciandosi spesso delle frecciatine velenose a vicenda.

Nella puntata di Ogni Mattina andata in onda martedì 1° settembre 2020, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 4 è tornato all’attacco del professionista romano, anche se in questo caso la moglie di Roberto Parli ci è andata giù pesante ricevendo delle critiche da parte del popolo del web.

L’ex gieffina tira in ballo la compianta Nadia Toffa

Nelle ultime ore Adriana Volpe ha lanciato una nuova frecciata velenosa nei confronti dell’ex collega Giancarlo Magalli. Ma stavolta l’ex gieffina ha citato la compianta Nadia Toffa, venuta a mancare circa un anno fa a causa di un tumore cerebrale. Infatti, era l’agosto del 2019 quando la giornalista bresciana e conduttrice ed inviata de Le Iene Show non è riuscita a sconfiggere il cancro che ha combattuto per diverso tempo.

Così, l’ex padrona di casa di Mezzogiorno in Famiglia, ricordando la ex Iena, ha preso in esame le parole di quest’ultima in riferimento a quello che le è accaduto ultimamente a causa dell’ex collega Magalli. In quell’occasione la 40enne scriveva questo su Twitter: “Il rispetto per le donne?! Sotto terra è finito. Che dispiacere e amarezza, sopporta e vai avanti. Sei superiore”. (Continua dopo la foto)

La reazione del popolo del web all’iniziativa di Adriana Volpe

Ma non è finita qui. Infatti, in diretta a Ogni Mattina su TV8, in sovrimpressione è apparsa la seguente scritta con tanto di foto di Adriana Volpe e Giancarlo Magalli: “Quando Nadia Toffa difese Adriana”. Ma l’iniziativa dell’ex gieffina ha fatto storcere il naso al popolo del web e ance a tutti i suoi fan.

Nonostante la donna sia molto amata dai suoi follower, in questo caso gli stessi le hanno puntato il dito contro ammettendo che la loro beniamina ha compiuto uno scivolone. Menzionare la compianta Nadia Toffa è stato un gesto indelicato, soprattutto per una ragione personale. In poche parole, stando alla reazione degli internauti, si poteva evitare tutto questo. Quale sarà la reazione del conduttore de I Fatti Vostri?