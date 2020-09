Grande Fratello Vip: svelato in anteprima il cast della quinta edizione

Il settimanale DiPiù ha svelato in anteprima i 20 nomi che entreranno nella Casa. Ecco di chi si tratta

Grande Fratello Vip: svelato il cast in anteprima

La quarta edizione del Grande Fratello Vip si è conclusa ad aprile tra mille difficoltà con la vittoria di Paola Di Benedetto. La linea adottata da Alfonso Signorini, conduttore per la prima volta del reality, ha convinto i piani alti che hanno deciso di affidargli da subito la quinta edizione. La versione di Barbara D’Urso, quindi, è stata rimandata e tra un paio di settimane tornerà Signorini con al suo fianco Antonella Elia e Pupo.

Sono mesi che i siti di gossip e le riviste stanno andando a caccia dei nomi del cast. Lo stesso conduttore aveva promesso un cast stellare. Dopo settimane di nomi dati per certi, smentite, appelli, ma anche rifiuti, pare si sia giunti ad un cast quasi definitivo.

Il settimanale DiPiù ha pubblicato in anteprima i 20 nomi che dovrebbero far parte del cast della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Tra questi ci sono 11 donne e 9 uomini. Ma ecco chi sono le vip: Elisabetta Gregoraci, Stefania Orlando, Francesca Pepe, Adua Del Vesco, Flavia Vento, Patrizia De Blanck, Matilde Brandi, Maria Teresa Ruta, Guenda Goria, Dayane Mello, Myriam Catania. Tra gli uomini troviamo invece Tommaso Zorzi, Paolo Brosio, Francesco Oppini, Pierpaolo Pretelli, Fausto Leali, Andrea Zelletta, Massimiliano Morra, Fulvio Abbate e Enock Barwuah.

Le riflessioni

Ci sono due considerazioni da fare in merito a questa notizia. La prima è che non c’è ufficialità da parte della produzione del GF Vip e spesso il settimanale DiPiù è andato incontro a smentite. La seconda è che se Elisabetta Gregoraci è davvero la prima concorrente ufficiale, Paolo Brosio, però, aveva smentito appena pochi giorni fa.

Tra le donne c’è anche l’ex fidanzata di Gabriel Garko, Adua. L’attore era dato per certo fino a qualche settimana fa quando lui stesso ha smentito attraverso il suo profilo Instagram. Qualche sorpresa c’è, nomi che non erano stati mai menzionati durante l’estate. Ad esempio, Myriam Catania, Francesca Pepe, ma anche Andrea Zelletta, Massimiliano Morra, Fulvio Abbate, Fausto Leali e Pierpaolo Pretelli.

Ci sarà, come in ogni edizione ormai, l’intellettuale (lo scrittore Fulvio Abbate) e anche un ex volto di Uomini e Donne. Dopo gli appelli di vari ex tronisti ha avuto la meglio Andrea Zelletta, che sta vivendo la sua storia d’amore con Natalia Paragoni.