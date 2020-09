Gemma Galgani, è giallo sui ritocchini. Giorgio Manetti di nuovo all’attacco: “Sempre le stesse scene”

A pochi giorni dall’inizio della nuova stagione di Uomini e donne già partono le prime polemiche. Giorgio Manetti, ex volto storico del programma e amatissimo dalle fan è subito tornato alla carica.

Il noto fiorentino ha rotto il silenzio, parlando di Gemma Galgani, alle prese con la fine della storia con Sirius. “E’ un film già visto. Sono le stesse scene, ormai, da dieci anni”, dice Manetti. Il gabbiano ha messo a fuoco la situazione, attaccando la ex, conosciuta ai tempi del trono over.

Giorgio Manetti attacca la sua ex di uomini e donne

Come ben ricordano gli appassionati di Uomini e donne, la loro storia non è mai decollata. Anzi è finita nel peggiore dei modi. Giorgio Manetti ha abbandonato il programma mentre Gemma Galgani continua ad essere in studio. L’obiettivo della dama è quello di trovare l ‘uomo adatto ma dopo 10 anni di presenza a qualcuno è venuto più di un dubbio.

Stando alle anticipazioni circolate sul web, anche la storia con Sirius, che ha 40 anni in meno di lei sembra essere già finita. Giorgio Manetti non sbagliava nemmeno su questa conoscenza. Infatti, qualche mese fa quando già aveva intuito tutto ma adesso ha deciso di parlare senza segreti.

“Gemma Galgani è un copione già visto”

L’ex cavaliere di Uomini e donne si è espresso anche sui presunti ritocchini di Gemma Galgani. La dama pare si sia presentata nella prima registrazione con un lifting al viso mostrando circa 20 anni in meno. Su tale questione, Giorgio Manetti ha detto: I ritocchi (presunti) di Gemma? Staremo a vedere alla prima puntata”.

Poi sulla rivalità tra Valentina e la Galgani è andato sul pesante.”E’ anche questo un copione. Se devi ripetere sempre le stesse cose diventa un po’ ripetitivo. L’amore è impossibile trovarlo dopo 10 anni. Quando ero in quello studio non recitavo, ero me stesso. Portavo una filosofia di vita mia, diversa, avevano un dialogo con il pubblico da casa. Forse ho lasciato un segno nel pubblico che mi seguiva”. Dopo aver abbandonato il programma Giorgio Manetti ora vive una storia bellissima con una donna che non fa parte dello spettacolo. Entrambi convivono nella periferia di Firenze e insieme hanno grandi progetti.