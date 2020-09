Andrea Damante beccato con una nuova fiamma, si chiama Martina, lui sbotta: “Infangato” (FOTO)

Dopo la fine della storia tra Andrea Damante e Giulia De Lellis, il dj è stato beccato in compagnia di una ipotetica nuova fiamma. A sganciare questa bomba è stato il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini.

Nel numero, in edicola a partire da oggi, mercoledì 2 settembre, è spuntato un trafiletto nel quale si parla dei tanto discussi Demellis. Nel caso specifico, pare che il Dama abbia deciso di voltare subito pagina. Vediamo tutti i dettagli.

I tira e molla tra Andrea e Giulia

Per tutta l’estate non si è fatto altro che parlare di Giulia De Lellis e di Andrea Damante e del fatto che lui sia stato accostato ad una nuova fiamma. Molte sono state le ipotesi in merito a ciò che potrebbe aver causato la rottura tra i due. Si è parlato di ipotetico tradimento da parte di lei, quasi come fosse una ripicca per il male ricevuto in passato dall’ex tronista di Uomini e Donne. Ad ogni modo, i diretti interessati non hanno voluto proferire parola in merito.

A parlare di loro, però, ci hanno pensato diverse testate giornalistiche e siti di gossip. Tra questi, l’indiscrezione più verificata è stata diffusa da Chi. Su tale magazine è presente un articolo nel quale sono riportate alcune notizie in merito al presunto nuovo flirt di Andrea. Il giovane sembrerebbe essere stato beccato in compagnia di una fanciulla in atteggiamenti anche piuttosto complici.

Damante e la reazione alla nuova fiamma

A generare maggiore sgomento è il fatto che Andrea Damante avrebbe deciso di condurre la sua nuova fiamma nei luoghi più romantici che un tempo era solito condividere con Giulia. In merito a questa ragazza ci sono poche informazioni. Ciò che è trapelato è che pare si chiami Martina e non sembrerebbe appartenere al mondo dello spettacolo. Nel frattempo, però, il giovane si è sentito chiamato in causa ed ha deciso di replicare.

Attraverso una IG Stories, Andrea ha sbottato contro tutti coloro che hanno divulgato questa informazione, a suo avviso, fasulla. Il Dama ha negato di avere una frequentazione con un’altra ragazza ed ha chiarito di non avere nessuna intenzione di essere infangato ingiustamente. Nel momento in cui ci sarà qualcosa da dire in merito alla sua vita sentimentale, lui sarà il primo a farlo. Fino a quel momento, però, gli altri dovrebbero tacere.