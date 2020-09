Lara Zorzetto dà notizie sul figlio: ‘Sta meglio, tra poco possiamo portarlo a casa’

L’ex protagonista di Temptation Island ha avuto qualche problema il giorno del parto e il bambino è stato trasportato in un’altra struttura. Ma adesso sta meglio. Ecco che cosa ha raccontato Lara.

Temptation Island: Lara Zorzetto ha avuto complicazioni il giorno del parto

Lara Zorzetto ha partecipato a Temptation Island, programma molto amato e condotto da Filippo Bisciglia. La sua storia con Michael Di Giorgio è finita molto male dopo il viaggio nei sentimenti e non si sono più visti. Entrambi hanno voltato pagina, soprattutto in amore, e lei ha da poco ritrovato la serenità accanto a Mattia Monaci.

Tra loro è iniziato tutto con un colpo di fulmine quando si sono conosciuti per fare un trasloco. Da quel momento hanno iniziato a vivere la loro storia surreale fatta di convivenza e una gravidanza dopo pochi mesi. Tuttavia, Lara è sempre molto felice e sui social ha sempre condiviso le sue emozioni con chi la segue.

Pochi giorni prima della data prevista per il parto, però, Lara è sparita improvvisamente da Instagram. I suoi fan si sono preoccupati, ma non troppo, dal momento che capita spesso che il bambino nasca prima. Ma quello che non si aspettavano è stato il racconto di Lara che ha confessato, qualche giorno dopo, di avere avuto un problema.

Leonardo in incubatrice: problema ai polmoni

Lara ha spiegato che si trovava in ospedale per una visita di routine quando ha iniziato ad avvertire dei dolori molto forti. Erano, ovviamente, delle contrazioni e ha iniziato a dilatarsi tanto da rendere urgente il ricovero. Ma dopo ore interminabili di dolori il bambino si è girato e a quel punto è stato fatto un cesareo d’urgenza. Il bambino è stato spostato in un’altra struttura e Lara non ha potuto neanche vederlo.

Infatti, Leonardo ha bevuto del liquido e quando respirava faceva un rumore strano. Qualche ora fa Lara ha tranquillizzato tutti di nuovo raccontando qualche dettaglio in più. Faringe e trachea del bambino dovrebbero essere più rigide, ma è un problema che si risolverà da solo. Le sue condizioni sono migliorate, dopo il problema ai polmoni, e presto lei e Mattia potranno portarlo a casa.

L’ex protagonista di Temptation Island si sta riprendendo piano piano, anche se ha ancora dolori, e ha detto che non augura questa esperienza a nessuno. Sono stati attimi drammatici, ma l’importante è che adesso sia quasi tutto finito.