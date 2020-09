DayDreamer, Can Yaman e Demet Ozdemir, l’attrice vuota il sacco: “Tra di noi c’è…”

Can Yaman e Demet Ozdemir e il grande successo di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Da un paio di mesi nella fascia pomeridiana di Canale 5 sta andando in onda DayDreamer – Le Ali del Sogno, lo sceneggiato turco con Can Yaman e Demet Ozdemir. Visto il grande successo ottenuto alle 14:45, i vertici Mediaset hanno deciso di promuovere la serie tv anche in prima serata. Il primo appuntamento è previsto per lunedì 7 settembre.

Ma il successo della soap opera è dovuto anche grazie alla magistrale interpretazione dei due attori che interpretano il fotografo Can Divit e l’aspirante scrittrice Sanem Aydin. Ma nella vita reale cosa c’è tra i due professionisti? A parlare è stata la stessa Demet. Vediamo nel dettaglio cosa ha confessato.

Il rapporto tra i due protagonisti della serie DayDreamer – Le Ali del Sogno

La serie DayDreamer – Le Ali del Sogno ha un grosso seguito su Canale 5 anche grazie alla complicità che si è creata tra Can Yaman e Demet Ozdemir. A tal proposito, a dire la sua sulla vicenda è stata quest’ultima, che ha recentemente rilasciato delle dichiarazioni che hanno letteralmente mandato in delirio i fan.

“Io e Can Yaman usciamo spesso insieme. Abbiamo un ottimo dialogo e mentre recitiamo ci ascoltiamo molto: è un totale scambio di energia”, ha confessato la professionista che nella soap opera turca interpreta il ruolo di Sanem Aydin. Ma le dichiarazioni della ragazza non sono terminate qui.

Le dichiarazioni di Can Yaman e Demet Ozdemir

Nonostante le affermazioni di Demet Ozdemir possano far pensare ad una storia d’amore, la nota attrice turca ha prontamente smentito il tutto: “Tra me e Can c’è sempre stata solo una bellissima amicizia. Lui ha conosciuto pure la mia famiglia e io la sua e spesso usciamo insieme”. Almeno per ora, la professionista e protagonista di DayDreamer – Le Ali del Sogno ha parlato solo di un bellissimo rapporto d’amicizia.

I due si sono conosciuti per la prima volta sul set dello sceneggiato. Prima di allora, non si erano mai visti. A renderlo noto è stato lui stesso nel corso di un’intervista rilasciata al noto magazine NTV: “Demet ed io non ci eravamo mai incontrati, ma è stato come se ci conoscessimo da tempo: ci siamo subito trovati bene”.