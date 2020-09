Karina Cascella nella bufera dopo le dichiarazioni su Antonella Elia: la replica

Karina aveva commentato la scelta della produzione del GF Vip, ma è stata sommersa dalle critiche. Ecco come ha replicato

Karina Cascella contro Antonella Elia

Qualche settimana fa la produzione del Grande Fratello Vip e Alfonso Signorini hanno scelto Antonella Elia come nuova opinionista. L’esperimento di portare Wanda Nara nel reality è fallito, un po’ per i suoi interventi che non sono piaciuti al pubblico, un po’ perchè a causa del Coronavirus ha svolto il suo compito a metà. Tuttavia, accanto a Pupo questa volta ci sarà Antonella. Lei è stata una concorrente del reality nella quarta edizione ed è reduce dall’esperienza a Temptation Island.

Sui social c’è stato molto scompiglio quando Alfonso Signorini ha ufficializzato la notizia. Alcuni apprezzano Antonella per la sua schiettezza e per il suo carattere forte, altri invece ci hanno visto uno schema definito, una protezione esagerata nei suoi confronti. Ad unirsi ai commenti per questa scelta è stata anche Karina Cascella.

L’ex opinionista di Uomini e Donne, rispondendo ad una domanda su Instagram su Antonella Elia, ha detto che sarebbe stata meglio lei nel ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip. Questo ha innescato una serie di critiche e commenti negativi.

Karina nella bufera: la replica

Karina Cascella ha partecipato a Vero Amore, poi a La Talpa, ma è nota soprattutto per i tanti anni che ha trascorso a Uomini e Donne vicina a Gianni Sperti e Tina Cipollari. Poi ha deciso di cambiare ed è diventata opinionista dei programmi di Barbara D’urso, da Pomeriggio Cinque a Domenica Live ma anche a Live – Non è la D’Urso.

Da tempo, però, Karina vorrebbe fare il salto di qualità e da anni si sta proponendo per fare l’opinionista nei reality, come ad esempio a L’Isola dei Famosi. Appelli che ad oggi non sono ancora stati ascoltati, ma lei ci ha riprovato dicendo quelle parole su Antonella Elia. Il caos che ne è derivato ha portato Karina ad intervenire di nuovo: “Che putiferio che si è scatenato!“, ha detto tramite le sue Instagram Stories.

In tanti l’hanno criticata per la sua poca umiltà e presunzione, in tanti l’hanno anche offesa. Ha detto di aver ricevuto tantissimi messaggi, ma alla fine non le interessa perchè lei ha detto semplicemente quello che pensa e sa, ovvero che è un’ottima opinionista. “L’onesta non paga mai”. Che cosa ne pensate?