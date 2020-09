Fabrizio Corona ha un profilo fake, il figlio Carlos racconta tutto: lo usa per “seguire” delle persone (FOTO)

In queste ore, Fabrizio Corona e suo figlio Carlos hanno registrato delle Instagram Stories da cui è emerso che l’ex paparazzo abbia un profilo fake. Il motivo celato dietro questa decisione fa capo ad alcune sue esigenze lavorative.

Tale account viene adoperato per mettersi in contatto, in modo anonimo, con alcune persone. Nello specifico si tratta di 600/700 individui che lui reputa interessanti. Ad ogni modo, usa questo profilo anche per commentare alcune vicende che si verificano sul web pur mantenendo l’anonimato.

Il profilo fake di Fabrizio Corona

Carlos sta trascorrendo molto più tempo insieme a suo padre. Ormai, sembra diventata quasi un’abitudine consolidata quella di registrare delle IG Stories al mattino in cui i due protagonisti fanno colazione insieme e chiacchierano. Nei video di questa mattina, però, sono stati toccati degli argomenti davvero molto interessanti. In particolar modo, Fabrizio Corona ha svelato l’esistenza di un suo profilo fake. Lo scopo di tale decisione risiede nel fatto che, spesso, ha necessità di “seguire” delle persone.

Con il lavoro che svolge, infatti, l’ex paparazzo ha necessità di essere sempre al passo con i tempi e di sapere cosa accade nel mondo dello spettacolo. Mediante l’account falso, dunque, può tranquillamente raggiungere i suoi scopi senza metterci la faccia. A tal proposito, Corona ha svelato di aver adoperato di recente tale profilo per intromettersi in una questione molto delicata. (Continua dopo la foto)

L’attacco contro Parpiglia

In questo caso ha commentato quanto accaduto tra Selvaggia Lucarelli e Gabriele Parpiglia. I due si sono pesantemente scontrati sui social in merito alle manovre anti-covid. Nel dettaglio, la Lucarelli lo ha sbugiardato mostrando diversi contenuti nei quali è presente il suoi collega insieme a tante altre persone sprovvisto di mascherina. Nonostante Fabrizio Corona non nutra stima nei confronti di Selvaggia, ha adoperato tale profilo fake per difendere la donna.

Secondo il punto di vista dell’ex re dei paparazzi, infatti, Gabriele è una persona poco chiara, che in questa circostanza ha fatto una grande figuraccia. Inoltre, ha anche aggiunto che, un tempo, loro due fossero stati amici, mentre adesso il giornalista ha rimosso completamente Corona per un qualcosa di molto serio che sarebbe accaduto tra loro. A conferma delle sue parole, l’ex della Moric ha annesso anche delle foto e dei video che avallano la sua versione.