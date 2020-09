Aurora Ramazzotti, il piccolo incidente preoccupa i fan: escoriazioni alle gambe [FOTO]

La polemica su Aurora Ramazzotti e Michelel Hunziker per la foto alla Scala dei Turchi

Qualche giorno fa Aurora Ramazzotti era finita al centro delle polemiche insieme alla madre Michelle Hunziker. Le due donne, grazie ad una guida locale, si sono avventurate nella meravigliosa Scala dei Turchi, in provincia di Agrigento. Le due donne, però, non sapevano o non sono state informate che al momento il sito è chiuso al pubblico, quindi si può osservarla solo da lontano.

La soubrette svizzera e la madre, invece hanno realizzato qualche scatto e poi postato su Instagram scatenando un polverone mediatico. Dopo questa parentesi, che potrebbe comportare alle due una sanzione, la nota influencer ha catturato l’attenzione dei follower per qualcos’altro. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto alla ragazza.

L’influencer si è fatta male: le foto su Instagram

Poche ore fa, attraverso delle Stories sul suo account Instagram, Aurora Ramazzotti ha condiviso delle foto nelle quali ha mostrato ai follower alcune escoriazioni sulla pelle causate da una sua recente rubrichetta.

A tal proposito, la primogenita di Michelle Hunziker ha voluto spiegare a tutti coloro che la seguono sul social network: “Comunque vorrei farvi notare i resti della rubrichetta di sabato, solo per voi”. In pratica, sembra che la nota influencer e speaker radiofonica non si risparmia quando si tratta di consigli da dare ai suoi seguaci dando il meglio di sé. (Continua dopo la foto)

Aurora Ramazzotti e le vacanze col fidanzato Goffredo e l’amica Sara Daniele

Dopo la vacanza in famiglia in Sicilia, la bella Aurora Ramazzotti ha passato alcuni giorni a Los Hervideros, nota costa vulcanica iberica. Con lei, ovviamente c’era il suo fidanzato Goffredo Cerza e l’inseparabile amica Sara Daniele, figlia del compianto cantautore napoletano Pino. Dopo il periodo di relax, la nota influencer è ritornata su Instagram con le sue solite rubrichette ed alcune foto mozzafiato.

Ad esempio uno scatto in particolare è piaciuto tantissimo a i suoi follower al punto di aver ricevuto quasi cento mila cuoricini rossi e tantissimi commenti. Mentre in un’altra immagine si è mostrata seduta sul tetto dell’abitazione della madre alla ricerca del suo gatto Saba. “Sul tetto come @sabamiao”, ha scritto la ragazza a corredo del contenuto.