Giulia De Lellis e Andrea Damante possibili frecciatine social, il web: “Hanno pubblicato la stessa frase” (FOTO)

Quello tra Andrea Damante e Giulia De Lellis è un mistero senza fine. La coppia sta continuando a generare molto sgomento sui social a causa di alcuni comportamenti ambigui. La loro relazione sembrerebbe giunta al termine, anche se nessuno dei due ha voluto proferire parola in merito.

A generare particolare sgomento in queste ore, però, è stata Giulia, la quale ha pubblicato un post molto interessante. Il motivo di tale interesse risiede nel fatto che la fanciulla abbia scritto la stessa frase pubblicata precedentemente dal suo (presunto) ex. Vediamo cosa ha notato il web.

La frase di Andrea Damante

Poche ore fa, Giulia De Lellis ha pubblicato un post sui social identico ad delle Instagram Stories di Andrea Damante. A notare il particolare ci hanno pensato alcuni utenti del web. Analizziamo la questione con ordine. Ieri, il DJ veronese ha pubblicato dei video nei quali ha annunciato che il 1 settembre è il giorno che preferisce in assoluto. Il motivo risiede nel fatto che è il momento in cui ogni essere umano si dedica ai buoni propositi. A parere dell’ex tronista di Uomini e Donne, il vero anno inizia in tale data e non il 1 gennaio.

A tal proposito, il giovane ha pubblicato dei contenuti in cui ha mostrato i sacrifici fatti in palestra per rimettersi in pari dopo l’estate. Poche ore fa, poi, Giulia ha deciso di condividere una sua foto su Instagram con annessa una didascalia molto simile a quanto detto dal suo ex in precedenza. (Continua dopo la foto)

La replica di Giulia De Lellis

Nel dettaglio, la dama ha scritto di dare il benvenuto al mese di settembre. La fanciulla ha salutato l’estate con gioia, anche se ha dovuto affrontare dei momenti un po’ complicati. Ad ogni modo, ora è tempo di guardare avanti, in quanto inizia un “nuovo anno”. Questa frase, identica a quella detta da Andrea Damante, ha subito incuriosito i fan che hanno menzionato la questione al di sotto del post di Giulia.

La De Lellis, però, ha preferito non raccogliere queste provocazioni evitando di rispondere. Nel frattempo, al di sotto del post in questione si evidenziano i like e i commenti di molti volti che fanno parte, o hanno fatto parte, di Uomini e Donne. Tra questi: Raffaella Mennoia, Eleonora Rocchini e le numerose fanpage della coppia Demellis.