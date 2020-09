Uomini e Donne, Valentina Dallari sbotta sui social: lo sfogo dopo l’ipotesi di una ricaduta nell’anoressia

L’ex tronista ha avuto uno sfogo molto particolare sui social dopo alcuni commenti di chi la segue. Ecco di cosa si tratta

Uomini e Donne: Valentina Dallari ha una ricaduta?

Valentina Dallari è un’ex tronista di Uomini e Donne. Vi ricordate il suo percorso? Nel suo trono c’erano Mariano Catanzaro, Gianluca Torrese e Andrea Melchiorre. Alla fine Valentina ha deciso di scegliere proprio Andrea, ma la loro relazione non è andata avanti molto e i due si sono lasciati anche molto male. Lei lo ha accusato di avere avuto un ruolo nella sua malattia.

Infatti, da tronista Valentina si è poi appassionata alla musica e ha iniziato a lavorare come dj ma ben presto si è ammalata di anoressia. Lei non voleva ammetterlo, ma le critiche che riceveva, i modelli che vedeva sui social l’hanno gettata in un vortice in cui ha rischiato la vita. La sorella l’ha portata in una clinica e lì ha iniziato un percorso di riabilitazione.

Dopo esserne uscita, Valentina ha condiviso con chi la segue alcuni dettagli della malattia, dei motivi che l’hanno portata in quella direzione, il percorso di recupero e altro. Ha scritto anche il libro Non mi sono mai piaciuta per riuscire a raccogliere per bene tutto. Tuttavia, nelle ultime settimane alcuni commenti di utenti social l’hanno fatta arrabbiare.

Alcune persone le hanno continuato a scrivere che è troppo magra chiedendo se è ricaduta nell’anoressia. Ebbene, questo non è stato accettato dall’ex tronista che ha avuto poi un duro sfogo sui social. Non c’è nessuna ricaduta.

Lo sfogo

Valentina è intervenuta sui social per mettere un freno a quelle persone che continuano ad ipotizzare una sua ricaduta nell’anoressia. Per lei non è bello che questa cosa continui perchè potrebbe provocare dei dubbi inutili che non fanno bene a lei e alle persone che le stanno vicino. Aver condiviso con i suoi fan la sua malattia e il suo percorso non li autorizza poi a esagerare e a oltrepassare i limiti.

Valentina ha anche detto che non è assolutamente vero e che è molto brutto leggere e sentire queste cose dopo essere uscita da una malattia importante e seria come l’anoressia. Insomma, quelle persone avranno capito di aver fatto commenti fuori luogo? Che cosa ne pensate?