Belen Rodriguez e Stefano De Martino: ecco perchè lui l’ha lasciata di nuovo

Il settimanale Chi ha rivelato i veri motivi per cui è finita di nuovo tra Belen e Stefano. Ecco tutti i dettagli

Belen e Stefano: una storia infinita

La storia di Belen Rodriguez e Stefano De Martino continua ad appassionare le persone e ad attirare l’attenzione di giornali, giornalisti e siti di gossip. D’altronde la loro relazione è nata in un modo che ha fatto molto scalpore. Sicuramente ricorderete che entrambi lavoravano in un’edizione di Amici e tra loro è nato qualcosa quando lui stava ancora con Emma Marrone. Recentemente si è poi scoperto che è stata Maria De Filippi ad informare la cantante della cosa.

Il resto si sa. Belen e Stefano si sono sposati, hanno avuto un bambino, ma dopo qualche anno la loro storia è finita e hanno divorziato. Entrambi hanno provato a voltare pagina cercando comunque di mantenere un buon rapporto per il bene di Santiago. La showgirl argentina ha anche avuto una lunga storia d’amore con Andrea Iannone, ma poi, inaspettatamente, o forse no, è tornata con Stefano.

All’inizio non volevano ammetterlo e hanno fatto tutto di nascosto, ma poi sono tornati gli anelli, sono tornati gli abbracci e i baci e la cosa non si poteva più negare. Hanno trascorso il lockdown insieme e sembrava che Belen potesse gioire nel vedere realizzato il suo sogno di aver riunito la famiglia. Ma all’improvviso Stefano l’ha lasciata.

I veri motivi della rottura

Belen Rodriguez, dopo voci, smentite, silenzi e certezze sulla fine della sua relazione, è apparsa personalmente sui social per dire che era un periodo difficile perchè “proprio non se lo aspettava“. Si è parlato di tradimenti, di tante cose, ma oggi il settimanale Chi ha rivelato quali sono stati i motivi dell’allontanamento.

Da quello che si legge sul settimanale diretto da Alfonso Signorini pare che Stefano abbia preso la decisione di lasciare Belen per incompatibilità. Lui è riservato, prudente, fa attenzione a come si muove, è molto razionale, invece Belen è uno spirito libero. Lei vuole divertirsi senza pensare al giudizio delle persone, è istintiva e non le dispiace se il gossip fa parte della sua vita.

La descrizione data dal giornale, tuttavia, non coincide con quello che, ad esempio, Maria De Filippi ha detto del ballerino: “È proprio un combinaguai“. Tuttavia, Stefano ha avuto poi un ripensamento, ma sembra che questa volta Belen abbia innalzato un muro.