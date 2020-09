Rosa Perrotta, il tikTok con il figlio non piace agli utenti: è bufera (VIDEO)

Rosa Perrotta nella bufera per un video su Tik Tok

Sono passati più di tre anni da quando Rosa Perrotta è approdata a Ued. La modella partenopea dopo un lungo percorso come ricorderemo ha fatto la sua scelta, fidanzandosi con Pietro Tartaglione.

Da quel momento i due hanno iniziato una bellissima storia d’amore, e lo scorso anno hanno dato alla luce Domenico. Intanto, la coppia aveva deciso di unirsi anche in matrimonio ma per via della gravidanza le nozze sono saltate.

In attesa di capire quando i due diventeranno marito e moglie, nelle ultime ore Rosa Perrotta è finita al centro di una lunga polemica sui social. Tutto è partito quando l’ex tronista del programma della De Filippi ha pubblicato un TikTok in cui appare con suo figlio Domenico. Vediamo insieme cosa è successo.

L’ex tronista nel mirino degli haters

Rosa Perrotta ha ben pensato di postare un video simpatico sul nuovo social network TikTok, senza però immaginare cosa sarebbe accaduto poco dopo. Il bambino come si vede nella clip, si trova in una sorta di marsupio, e in molti hanno condannato la scelta di portarlo così e non in braccio o in un passeggino. Secondo alcuni il piccolo Dodo non sta affatto comodo e di certo non è una borsa, ha tuonato qualcuno.

Secondo altri, invece, l’ex tronista di uomini e donne ha davvero esagerato, e in molti l’hanno addirittura accusata di voler strumentalizzare suo figlio. Rosa attualmente non ha ancora commentato quanto accaduto, ma ci si aspetta che a breve possa intervenire facendo chiarezza sulla situazione. (Continua dopo il post)

La coppia prossima alle nozze?

Mentre i fan aspettano di ricevere una risposta da parte di Rosa Perrotta sulla polemiche che la vede protagonista in queste ore, qualche mese fa l’ex tronista ha spiegato il motivo per cui non si è più sposata. L’amore con Pietro Tartaglione è stabile ma affrontare un matrimonio da neo-mamma per ora non è caso, ha spiegato a Chi.

“Con calma faremo tutto. E poi vorrei che mio figlio portasse le fedi all’altare. Della vecchia me non c’è più nulla di ciò che c’era prima della nascita di Dodo. Ora mi sento una donna con una consapevolezza diversa. Il suo sguardo ha riordinato il mio equilibrio”.