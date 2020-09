Fedez, collana di diamanti per Chiara Ferragni all’anniversario: sul web scoppia il caos (FOTO)

Il 1° settembre è stato il secondo anniversario di matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez e per l’occasione il cantante ha voluto regalare una collana di diamanti alla sua donna. La coppia, inoltre, ha deciso di trascorrere un paio di giorni in un hotel romantico a Roma.

I due piccioncini, naturalmente, non hanno potuto fare a meno di condividere sul web tutti i dettagli più interessanti e lussuosi del loro soggiorno. Tutto questo, come sempre, ha sollevato molte polemiche.

La collana di diamanti di Fedez per Chiara

In occasione del loro secondo anno di matrimonio, i Ferragnez hanno deciso di andare a Roma e concedersi qualche giorno lontano da tutto e tutti. La loro piccola fuga d’amore è stata caratterizzata da cene romantiche, effusioni dolci e regali costosi. Nel dettaglio, la coppia ha trascorso dei giorni a Roma, in un Hotel con una vista spettacolare su tutta la città. La coppia, infatti, si è concessa una cenetta romantica su di una terrazza dinanzi quel panorama mozzafiato.

Successivamente, Chiara Ferragni ha mostrato a tutti i suoi fan la collana di diamanti regalatale da suo marito Fedez. L’influencer ha mostrato il dono, il quale si è rivelato essere un pensiero davvero prezioso. La collana in questione, infatti, è composta da diamanti posizionati lungo tutta la circonferenza. Nella parte centrale, poi, è incastonata una pietra molto simile ad uno smeraldo. Inutile immaginare quale sia il costo di questo costosissimo oggetto. (Continua dopo la foto)

Le critiche contro Ferragni e marito

La struttura presso la quale Fedez e Chiara Ferragni hanno deciso di trascorrere questi giorni importanti è tra i complessi più costosi del territorio romano. Si tratta di un Hotel sito nel cuore della città, nei pressi della Basilica di Santa Maria in Montesanto. Ad ogni modo, come sempre, il popolo del web non ha potuto fare a meno di criticare il gesto della coppia. In particolare, diverse persone hanno accusato i due protagonisti di voler ostentare a tutti i costi la loro ricchezza.

Da quel momento in poi è scoppiato un botta e risposta piccato tra fan e hater. Tra i vari commenti ci sono state anche persone che si sono volute soffermare sull’abbigliamento della dama. Nello specifico, le attenzioni sono ricadute su di un vestito lilla, morbido sui fianchi e con le piume sul fondo. Qualche hater ha insinuato si trattasse di abbigliamento comprato dai cinesi.