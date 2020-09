La nascita del brand di Luigi Lauro nel mondo della moda italiana

Nascita del brand di Luigi

Da sempre il mondo della moda affascina i giovani che cercano di entrarne a fare parte. C’è chi desidera sfilare sulle passerelle per gli stilisti più celebri. Altri, invece, non si limitano solo a indossare dei capi d’abbigliamento di terzi, ma vogliono essere loro a realizzarli con le proprie mani.

Per questo motivo decidono di intraprendere un percorso di formazione nell’ambito della sartoria. La produzione italiana è famosa sia per lo stile mai banale e sia per il talento di coloro che si cimentano in questo tipo di attività. Tra questi spicca senza dubbio il nome di Luigi Lauro, noto nel territorio campano per il suo brand originale.

Da modello a businessman

Luigi Lauro è un giovane napoletano che ha iniziato a lavorare come modello e fotomodello. All’età di 18 anni iniziò le prime esperienze nel settore dell’abbigliamento da addetto vendita per poi ricoprire ruoli manageriali sempre più importanti. Con costanza e dedizione è riuscito a far combaciare il lavoro di modello con la specializzazione nel settore sartoriale.

Da un paio d’anni collabora con i brand più prestigiosi. Nel 2017 c’è l’anno della svolta con l’attivazione del profilo Instagram (luigi_lauro) che diventa un punto di riferimento per gli outfit maschili. Non a caso l’80% dei suoi follower sono perlopiù uomini alla ricerca di inspirazione per il proprio stile. Sulla pagina Luigi propone capi d’abbigliamento eleganti, ma allo stesso tempo moderni.

La sua attività è apprezzata al punto tale da arrivare a contare circa 150 mila seguaci sui social. Sono stati loro a dargli l’idea di creare il suo brand @laurocollection. La linea è disponile sul sito www.laurocollection.com e si fanno spedizioni in tutto il mondo.

‘Il brand non nasce solo da un’idea commerciale’

La nascita del brand di Luigi non è altro che il risultato di 16 anni di esperienza nel settore. Ha come obiettivo avvicinare le caratteristiche della tradizione sartoriale napoletana ad un design e degli outfit più moderni adatti a un pubblico giovane. Alcuni pantaloni sono stati venduti subito dopo il primo weekend. Inoltre nello showroom del corso Secondigliano (NA) si propongono anche degli appuntamenti per il cliente più esigente.