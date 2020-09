Uomini e Donne: Gemma Galgani fidanzata con un chirurgo plastico? L’indiscrezione

Gemma Galgani si è fatta un lifting al viso

Come tutti ben sanno, lunedì prossimo 7 settembre alle 14:45 su Canale 5 riparte la nuova stagione di Uomini e Donne. Quest’anno vedrà il Trono classico e over nella stessa puntata come è accaduto nella parte finale prima della pausa estiva. Già a fine agosto sono state realizzate delle registrazioni,di conseguenza abbiamo delle succulente anticipazioni.

Dopo l’addio di Gemma Galgani al 26enne Nicola Vivarelli, la dama torinese sembra stia frequentando un altro cavaliere. Inoltre la piemontese nel mese di luglio si è sottoposta ad un lifting al viso. Stando al magazine Nuovo Tv, la direttrice di sala del Teatro Colosseo di Torio sarebbe fidanzata con un chirurgo plastico. Sarà la verità? Andiamo a vedere nel dettaglio l’indiscrezione fornita dalla rivista diretta da Riccardo Signoretti e lo sfogo di Giorgio Manetti.

La dama torinese di Uomini e Donne fidanzata con un chirurgo plastico?

All’interno del magazine Nuovo Tv si leggono delle clamorose indiscrezioni che riguardano la dama più rappresentativa del Trono over di Uomini e Donne, ovvero Gemma Galgani. Quest’ultima pare che da mesi si stia frequentando con un noto imprenditore che sembra sia un chirurgo plastico.

Dopo aver messo la parola fine alla frequentazione con il 26enne Nicola Vivarelli, la piemontese può darsi si è invaghita di lui al punto di chiedergli di recarsi con lei nel dating show di Maria De Filippi. Ma conoscersi fuori no? Le anticipazioni delle prime puntate del parterre senior rivelano che Sirius danzerà con Valentina Autiero, storica rivale di Gems, infatti quest’ultima perderà le staffe.

Giorgio Manetti al veleno contro Gemma Galgani

E a proposito di vecchie glorie del Trono over di Uomini e Donne, di recente si è fatto vivo Giorgio Manetti. L’ex cavaliere è tornato a parlare della sua ex fiamma Gemma Glagani e delle varie iniziative che la stessa ha avuto in questi dieci anni.

Il gabbiano fiorentino ha detto la sua sul lifting a cui si è sottoposta la direttrice di sala del Teatro Colosseo di Torino attraverso un’intervista a Libero. L’uomo non si è risparmiato ad attaccarlo dicendo: “Un film già visto. Sono le stesse scene ormai da dieci anni”. Arriverà la replica da parte della diretta interessata?