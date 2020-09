Elisa Isoardi e Raimondo Todaro mano nella mano: è nato un nuovo amore? [FOTO]

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro stanno insieme?

Tra pochi giorni, dopo il rinvio dello scorso marzo a causa dell’emergenza da Coronavirus, finalmente partirà la 15esima stagione di Ballando con le Stelle. Ultimamente ci sono stati tre casi da Covid-19 tra i partecipanti e danzatori, ma ora pare che dopo tre tamponi tutti sono risultati negativi.

Tra le varie coppie di quest’anno, una in particolare ci riserverà delle sorprese. Stiamo parlando dell’ex padrona di casa del La prova del cuoco Elisa Isoardi e del ballerino siciliano Raimondo Todaro, nonché ex marito di Francesco Tocca. I due, prima di debuttare sabato 21 settembre 2020 sono stati pizzicati mano nella mano mentre passeggiavano tra le vie della Capitale. Per caso è nato un amore?

I due pizzicati mano nella mano a Roma

In molti si sono chiesti se per caso Elisa Isoardi e Raimondo Todaro stanno insieme. I due sono stati paparazzati mentre passeggiavano a Roma, con le mani intrecciate. Da qualche mese la conduttrice e il danzatore sono single. Infatti l’ex padrona di casa de La prova del cuoco è reduce dalla lunga relazione sentimentale con il leader della Lega Nord Matteo Salvini e poi con Alessandro Di Paolo.

Mentre il professionista siciliano si è separato dalla collega Francesca Tocca, madre di sua figlia Jasmine. Ora che saranno una coppia in gara alla 15esima stagione di Ballando con le Stelle, tra i due è scoppiato del tenero? Per il momento il talent show di ballo di Rai Uno è stato rinviato a sabato 21 settembre dopo che ben due membri del cast sono risultati positivi al Covid-19. Stiamo parlando di Samuel Peron e Daniele Scardina. (Continua dopo la foto)

Le precedenti storie d’amore di Elisa e Raimondo

Il matrimonio tra Raimondo Todaro e la ballerina di Amici Francesca Tocca è finito in modo pacifico, Infatti, nonostante la separazione i due hanno deciso di mantenere buoni rapporti per il bene della loro figlioletta Jasmine. Dopo la fine della storia d’amore col professionista siciliano, la Tocca ha iniziato un flirt con l’ex allievo di Amici Valentin, ma anche questa relazione sarebbe giunta al capolinea.

Mentre, Elisa Isoardi dopo la chiusura coll’ex vicepremier Matteo Salvini, sembrava aver ritrovato l’amore al fianco all’imprenditore Alessandro Di Paolo. Ma anche in questo caso i due sono stati insieme per poco tempo. Dopo essere stati pizzicati mano nella mano, la conduttrice piemontese confermerà o smentirà il flirt con Todaro?