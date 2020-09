Elodie e Marracash stappano champagne in barca ma il tappo finisce in mare: il web contro la coppia [FOTO]

Elodie e Marrachash nella bufera per un video su Instagram

Elodie e Marrachash hanno ufficializzato al loro storia d’amore la scorsa estate, in occasione della collaborazione professionale per il singolo Margarita. Da quel momento in poi i due non si sono più lasciati, anzi hanno trascorso insieme la quarantena dovuta al Covid-19.

Negli ultimi giorni, però, l’ex allieva di Amici e il rapper siciliano sono stati travolti dalle polemiche. Il motivo? Per una clip da loro girato mentre erano in barca, a largo di Venezia. Nelle immagini in questione si vedono i due innamorati aprire una bottiglia di champagne e, stando a quanto visto dagli internauti, la Di Patrizi e la sua dolce metà avrebbero lasciato cadere il tappo della bottiglia in acqua.

La coppia accusata di aver gettato il tappo di una bottiglia di champagne in mare

Nelle ultime ore Elodie e Marracash sono finiti al centro di un polverone mediatico a causa di un video postato sui loro rispettivi account Instagram. La Di Patrizi e il rapper siciliani sono stati accusati di aver lasciato cadere il tappo di una bottiglia di champagne in mare aperto vicino la città lagunare.

A dire il vero la clip condivisa dall’ex allieva di Amici e del fidanzato sui loro canali social non si vede per niente cadere il tappo della bottiglia in acqua. Quindi le polemiche e gli attacchi gratuiti alla coppia avrebbero iniziato a impazzare senza alcuna prova. (Continua dopo le foto)

La storia d’amore di Elodie e Marracash

Come accennato prima, Elodie e Marracash stanno insieme dall’estate del 2019. In una recente intervista i due hanno parlato della loro storia d’amore dicendo che a fare il primo passo al primo appuntamento è stata la Di Patrizi. “Lui non mi aveva neanche notata”, ha confessato la professionista romana. Da quel momento in poi i due professionisti sembrano una cosa sola e innamorati più che mai.

Tuttavia, dopo il periodo di lockdown in cui hanno convissuto nella stessa casa, ora i due vivono di nuovo separati. “Lui è un uomo non facile e io sono una donna complicata”, ha dichiarato l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi. Quindi un progetto di nozze e la possibilità di creare una loro famiglia, almeno per il momento, sembra esclusa.