La vita in diretta estate, Andrea Delogu affranta: “Sto uno straccio…” [FOTO]

Andrea Delogu fa una confessione inattesa

Mancano pochissimi giorni alla conclusione della versione estiva de La vita in diretta, di conseguenza Marcello Masi e Andrea Delogu dovranno salutare il pubblico pomeridiano di Rai Uno. Infatti, da lunedì 7 settembre tornerà Alberto Matano in solitudine con la versione classica del contenitore televisivo. Nel frattempo l’ex iena è ancora molto carica ma nello stesso tempo sfossata.

A renderlo noto è stata lei stessa attraverso un nuovo scatto sul suo account Instagram. Nella foto in questione si vede la professionista con un meraviglioso dorato, commentando: “Raga sto uno straccio oggi, ma voi guardatemi così”. Sembra proprio che la ragione della sua stanchezza abbia a che fare con il programma che si occupa di cronaca e spettacolo. A qunato pare la Delogu avrà trascorso una giornata più complicata delle altre. A parte questo, il contenuto postato sul social network ha ottenuto tantissimi likes e commento d’apprezzamento.

Il popolo del web si complimenta con la conduttrice de La vita in diretta estate

Sembra proprio che il terzo appuntamento settimanale de La vita in diretta estate non sia iniziato nel migliore dei modi per Andrea Delogu. Quest’ultima, infatti, prima di andare in onda su Rai Uno ha avuto un inaspettato sfogo sul suo profilo Instagram. Per tale ragione gran parte dei suoi follower si sono precipitati sotto il post in questione per rincuorare la loro beniamina.

Il popolo del web, oltre a sostenerla hanno sottolineato la bellezza e la bravura dell’ex iena. Tra i tanti commenti apparsi sotto la foto, uno in particolare ha attirato l’attenzione di tutti. In poche parole un utente web ha sottolineato che in questo mondo di bellezze artificiali, la conduttrice è come una boccata d’ossigeno. Poi il complimento per il modo di condurre il format insieme al collega Masi. (Continua dopo il post)

L’annuncio di Andrea Delogu su IG

Ultime puntata per Marcello Masi ed Andrea Delogu a La vita in diretta estate. Per tale ragione quest’ultimi sono più rilassati concedendosi qualche gag divertente. Mentre nel terso appuntamento settimanale del format, è stata ospite la nota attrice Camilla Filippi.

A tal proposito, l’ex iena, attraverso il suo account Instagram ha annunciato l’ospitata confessando: “E’ lei la padrona di casa”. Tirando le somme, la stagione estiva dello storico rotocalco pomeridiano di Rai Uno ha ottenuto degli ascolti più che soddisfacenti. C’è da sottolineare, però, che dall’altra parte non c’era una concorrenza agguerrita.