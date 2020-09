Giulia De Lellis mostra l’acne ai fan: “Situazione pelle, una tragedia, ecco cosa intendo” (FOTO)

Giulia De Lellis è tra le influencer più conosciute e apprezzate del web specie perché non ha paura a mostrarsi senza filtri mettendo in evidenza i suoi problemi estetici, come ad esempio l’acne. Proprio in una delle ultime Instagram Stories, infatti, la ragazza si è mostrata senza make-up.

Da un po’ di giorni, la protagonista si stava sfogando con i fan a causa della sua pelle, che era davvero una tragedia. In molti, allora, le hanno chiesto di mostrare a tutti le reali condizioni del suo volto, e così è stato.

L’acne di Giulia De Lellis

Molte volte si è presi dalla foga di idealizzare i personaggi di Instagram. Ciò che molti non prendono in considerazione, però, è il fatto che nella maggior parte dei casi, i vari volti del web utilizzano degli appositi filtri per correggere le proprie imperfezioni. Giulia De Lellis è tra queste persone, anche se non ha mai negato di avere ancora un’acne molto forte contro la quale combatte da anni. In una delle ultime IG Stories, la ragazza aveva detto che la sua pelle fosse in condizioni disastrose.

Dai video pubblicati sui social, però, non sembrava affatto così, per tale ragione, in molti le hanno chiesto di mostrare a tutti la verità. Giulia non se l'è fatto ripetere due volte ed ha mostrato la sua guancia completamente ricoperta da brufoli e puntini rossi. Attraverso tale post, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è voluta mettere a nudo con i fan facendo vedere una delle sue più grandi insicurezze.

Il rimedio naturale dell’influencer

L’acne è un problema di cui Giulia De Lellis soffre da quando era una ragazzina. Purtroppo, non è ancora riuscita a liberarsi del tutto di questo mostro che, a periodi alterni, torna per farle visita. Durante la sua permanenza in Sardegna, la giovane aveva annunciato di aver trovato un rimedio che sfiammasse davvero moltissimo i foruncoli. Nel dettaglio, si tratta di impacchi fatti con l’acqua di mare.

La fanciulla, ogni volta che tornava dal mare, riempiva una bottiglia di acqua di mare. Una volta tornata a casa immergeva dei dischetti di cotone nell’acqua in questione e li teneva in posa sul viso. Con questo rimedio naturale, pare fosse riuscita ad attenuare parecchio il suo problema. Una volta tornata in città, però, l’intoppo si è ripresentato.