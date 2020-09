DayDreamer – Le Ali del Sogno, Mediaset effettua un altro cambio: la nuova programmazione

Novità per la soap opera turca DayDreamer – Le Ali del Sogno

Purtroppo dalla prossima settimana non ci sarà più l’appuntamento quotidiano di DayDreamer – Le Ali del Sogno. Infatti da lunedì 7 settembre 2020 prenderà il via Uomini e Donne riappropriandosi della sua fascia oraria. Per tale ragione, Mediaset ha deciso di spalmare lo sceneggiato turchi in altre collocazioni.

Si parte da sabato 5 con due puntate, successivamente andrà in onda in prima serata e poi sabato 12 settembre, anticipando il debutto della nuova edizione di Verissimo. E dopo che fine farà la sopa opera con Can Yaman e Demet Ozdemir? Stando alle nuove indiscrezioni che circolano in rete, i vertici del Biscione avrebbero trovato un nuovo giorno di programmazione. Sembra proprio che la serie tv campione d’ascolti dell’estate di Canale 5 sbarcherà la domenica pomeriggio.

La serie turca sbarca la domenica pomeriggio prima di Barbara D’Urso

Visto il grande successi di DayDreamer – Le li del Sogno ottenuto da giugno ad oggi, Mediaset ha deciso di premiarla facendola continuare nella stagione autunnale. Stando ai rumors, lo sceneggiato turco potrebbe sbarcare alla domenica pomeriggio e sfidare la seconda parte di Domenica In, affidata ancora una volta a Mara Venier. Di conseguenza la serie tv potrebbe portare più ascolti e pubblico a Domenica Live di Barbara D’Urso.

Infatti, nonostante le voci che parlano di un rinvio, dal prossimo 13 settembre tornerà il rotocalco domenicale della rete ammiraglia Mediaset e DayDreamer potrebbe essere un traino abbastanza forte da sfruttare per il programma di Lady Cologno. Quest’ultima, per la seconda stagione consecutiva sfiderà Da Noi…A Ruota Libera, il talk di Francesca Fialdini.

Il grande successo d’ascolti di DayDreamer – Le Ali del Sogno

La serie turca DayDreamer – Le Ali del Sogno potrebbe terminare la sua programmazione andando in onda la domenica pomeriggio prima di Barbara D’Urso. Inoltre, se lunedì 7 settembre la serie tv otterrà un ottimo ascolto, Mediaset potrebbe valutare di collocarla in un altro giorno in prima serata.

Nel frattempo la soap opera con Can Yaman e Demet Ozdemir ha iniziato il mese nel migliore dei modi. Infatti lunedì 1° settembre ha ottenuto il 20,58% di share pari a 2.425.000 telespettatori. Mentre la concorrenza, ovvero La vita in diretta estate con Marcello Masi ed Andrea Delogu si è fermata al 9,70% di share e 1.219.000 spettatori.