DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni sabato 5 settembre: Can perdona Emre

59esimo e 60esimo appuntamento con DayDreamer – Le Ali del Sogno

Eccezionalmente, la soap opera turca DayDreamer – Le Ali del Sogno va in oda anche sabato pomeriggio. Gli spoiler dell’episodio che avrà una durata di circa un paio d’ore, anticipano numerosi colpi di scena.

Emre dopo aver avuto un grave incidente stradale, quando tornerà a casa farà pace col fratello maggiore Can che lo perdonerà. Quest’ultimo ritroverà l’intesa con Sanem, mentre Fabbri e Aylin trameranno alle spalle della coppia.

Deren gelosa di Can e Sanem

Le anticipazioni del 59esimo e 60esimo episodio di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda eccezionalmente sabato 5 settembre dalle ore 14:25 alle 16:25, rivelano Sanem riceverà una promozione. Infatti, dopo essere ritornata alla Fikri Harika verrà nominata da Can coordinatrice del nuovo progetto. La sorella di Leyla otterrà incarico grazie alla sua creatività. Nello specifico, la giovane aspirante scrittrice oltre ad avere l’idea migliore per la nuova pubblicità, riuscirà a trovare lo slogan adatto per la Compass Sport.

Intanto Deren andrà su tutte le furie per colpa della gelosia nei confronti della Aydin. Per tale ragione proverà in tutti i modi di metterla in difficoltà quando la vedrà in compagnia del fotografo. Per fortuna la direttrice creativa non riuscirà nel suo scopo, perché i due protagonisti della soap opera recupereranno l’armonia durante la loro collaborazione.

Can fa pace con Emre, Aylin trama con Enzo Fabbri

Gli spoiler delle prossime puntate di DayDreamer – Le Ali del Sogno, rivelano che la signora Ceyda proverà un certo interesse nei confronti di Can. Infatti i due scopriranno di avere tante cose in comune, ad esempio l’amore per lo sport e per i viaggi. Dopo la riunione il Divit dirà a tutti di andare a mangiare qualcosa, ma nessuno accetterà. Quindi il fotografo e Sanem ceneranno vicino al mare, mentre l’appuntamento tra Ayhan e Cengiz non andrà affatto bene. Il ragazzo dirà di amarla, ma nel contempo farà spaventare i clienti del ristorante per aver dato a fuoco al suo tavolo.

Intanto Enzo Fabbri e Aylin mediteranno vendetta contro i due innamorati. L’italo-francese vorrà ottenere il profumo della Aydin, mentre la dark lady controllerà il fotografo tramite la telecamera nascosta nel suo ufficio. Dopo che Emre verrà dimesso dall’ospedale, si riconcilierà col fratello maggiore. Il primo dirà al congiunto che non lo tradirà più assicurandosi di aver chiuso con la sua ex. Ma la perfida Aylin non si arrenderà affatto. Emre verrà scoperto da Sanem che però rimarrà in silenzio, mentre Can caccerà via Fabbri per non fargli avere il profumo della donna che ama.