Dwayne Johnson positivo al Coronavirus: “Tutta la mia famiglia ce l’ha, preso da amici’

Anche The Rock ha contratto il Covid-19 e purtroppo sono positive anche la moglie e le sue due bambine

Dwayne Johnson positivo al Coronavirus

Dwayne Douglas Johnson, conosciuto meglio come “The Rock”, è un ex wrestler, un attore e un produttore televisivo molto amato e seguito sui social. La sua carriera da wrestler è lunga e piena di vittorie e di riconoscimenti importanti, poi dal 2000 ha anche deciso di diventare attore. Lo abbiamo visto in film divertenti e in film d’azione. Chi non ricorda la sua interpretazione in Il Re Scorpione, Fast and Furious, Snitch – L’infliltrato, ma anche Jumanji, Viaggio nell’isola misteriosa, Baywatch, e tanti altri.

Ebbene, ieri sera in un video pubblicato sui social The Rock ha confessato di essere positivo al Coronavirus e con lui anche la moglie e le sue due bambine. “È una delle cose più impegnative e difficili” che hanno dovuto affrontare come famiglia, soprattutto perchè nei mesi scorsi hanno visto amici perdere genitori e parenti per il Coronavirus.

Al momento tutti loro sono in salute, ma comunque molto preoccupati. L’attore ha svelato di aver contratto il virus da una famiglia di amici di cui si fidava e continua a farlo. Loro sono devastati dell’accaduto perchè non sapevano di essere positivi. Quindi Dwayne ha lanciato un messaggio: “Fate attenzione, capisco che vogliate stare con le persone che amate, ma prima assicuratevi che non abbiano il virus, mettete la mascherina, proteggete voi stessi e le persone che amate“.

Secondo l’attore bisogna avere coraggio, consapevolezza e agire nell’interesse di tutte le persone in sicurezza. Bisogna affrontare questo periodo per poi diventare più forti e più in salute. Non rimane che fare i migliori auguri di pronta guarigione a lui e alla sua famiglia.

Il successo di The Rock

All’inizio Dwayne Johnson aveva iniziato la sua carriera nel football americano ma un infortunio gli ha impedito di continuare su quella strada. Per questo ha deciso di seguire le orme del padre ed entrare nella WWF (World Wrestling Federation).

Tuttavia, la carriera di attore gli ha permesso di guadagnare l’affetto di un pubblico più vasto e adesso è uno degli attori più seguiti e più pagati di Hollywood. Non solo, è anche impegnato nel doppiaggio, nella produzione, l’abbiamo visto sulle copertine di molti videogiochi legati alla WWF, è entrato nei Guiness World Record e ha guadagnato il titolo di “uomo più sexy del mondo” e “uomo del secolo”.