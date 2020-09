Oroscopo 4 settembre 2020: Venere audaci, Toro alla ricerca di conferme

L’Oroscopo del 4 settembre invita alcuni segni a guardarsi attorno e a fare un po’ il punto della situazione. L’audacia e l’intraprendenza premierà i nati sotto il segno della Vergine

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Oggi sarete un turbinio di emozioni. Questo potrebbe portarvi ad accendervi con estrema semplicità anche per le cose più futili. Al contempo, ci sarà una certa tendenza a dimenticare se qualcuno vi ha fatto del male. Nel lavoro cercate di stare fuori dalle discussioni che non vi riguardano.

Toro. Ciò che proprio non riuscirete più a fare in questi giorni sarà il restare in bilico. Adesso comincerete a sentire il bisogno di certezze, sia in amore sia nel lavoro. Se queste faticheranno ad arrivare potreste stressarvi parecchio. Ad ogni modo, non si può avere tutto subito, agite con calma.

Gemelli. Momento di ripartenza per i nati sotto questo segno. A partire da questo mese è cominciata la vostra rinascita in amore. Se siete alla ricerca dell’anima gemella è molto probabile che la troverete in questo periodo. Sul lavoro ci sono delle ottime opportunità, aprite gli occhi.

Cancro. L’Oroscopo del 4 settembre vi annuncia che questa sarà una giornata poco empatica. Oggi vi sentirete particolarmente freddi e imperturbabili per quanto riguarda la sfera dei sentimenti. Il transito è di breve durata, pertanto, non dovreste riscontrare grossi problemi. Nel lavoro sarete precisi e meticolosi, più del solito.

Leone. Momento molto positivo per quanto riguarda l’amore. Sia per i single sia per chi è in coppia da un po’ ci sono ottime opportunità. Adesso è il momento di mettersi in gioco e di esporsi. Se sul lavoro siete molto bravi a farlo, nei sentimenti fate sempre un po’ di fatica in più a mostrare il vostro vero io.

Vergine. Oggi sarete particolarmente acuti e perspicaci. La giornata è molto produttiva dal punto di vista lavorativo, specie per coloro i quali svolgono delle attività che hanno a che fare con la creatività. In amore sarete in grado di controllare e gestire nel migliore dei modi la relazione con il partner.

Previsioni 4 settembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Evitate di farvi più problemi del dovuto. Se qualcosa non sta andando per il verso giusto analizzate la situazione con attenzione e risolvete le questioni poco per volta. la ripartenza in amore, che è stata annunciata nei giorni passati, potrebbe affrontare una piccola battuta di arresto.

Scorpione. In questo periodo avete trascurato un po’ di cose, specie dal punto di vista personale. Adesso è giunto il momento di fare chiarezza tra i vostri sentimenti e prendere qualche decisione. Nel lavoro non ci sono grossi cambiamenti in vista. Ricordate sempre, però, che siete voi gli artefici del vostro destino.

Sagittario. L’Oroscopo del 4 settembre vi annuncia che questa sarà una giornata piena di attività e positività. Vi sentite pieni di energie e pronti a cimentarvi in nuove avventure. Solitamente, quando vi sentite in questo modo, tendete a fare quante più cose possibili fino ad arrivare a sfinirvi. Evitatelo.

Capricorno. Talvolta tendete a mettere un muro tra voi e le altre persone. Questo, forse per paura di essere feriti o di lasciare entrare gli altri nella vostra vita. Tale comportamento può essere vantaggioso nelle relazioni appena nate, ma potrebbe rivelarsi distruttivo per le storie durature. Cercate di fidarvi un po’ di più del prossimo.

Acquario. Coloro i quali erano in attesa di risposte dal punto di vista lavorativo, potranno finalmente ottenerle. Il periodo torna ad essere propizio dal punto di vista delle finanze. Poco alla volta vi state risollevando e questo vi renderà più tranquilli. In amore sono favoriti i rapporti dove non manca una buona dose di vivacità.

Pesci. La ripartenza sul lavoro è sempre particolarmente difficile. Quest’anno, forse, lo è stato ancora di più per voi. Ad ogni modo, dopo qualche giorno di fatica, finalmente potrete rimettervi in pari. In amore siete un po’ confusi. Non aspettate che siano gli altri ad illuminarvi sul da farsi. Prendete voi le decisioni.