Grande Fratello Vip: la pagina ufficiale svela il secondo concorrente

La pagina ufficiale Instagram del reality ha rivelato chi è il secondo concorrente della quinta edizione. Nessuna sorpresa, ma una conferma

Grande Fratello Vip: svelato il secondo concorrente

La quinta edizione del Grande Fratello Vip sta per iniziare e la curiosità sul cast si fa sempre più grande. Nonostante nei giorni scorsi sia stato svelato in anteprima il cast per intero, non c’è alcuna ufficialità da parte dei canali ufficiali del programma. In questi giorni, però, la pagina Instagram ha voluto ufficializzare la presenza di due vip.

La prima è Elisabetta Gregoraci. Se ne parlava da tempo sul web e lei non ha mai smentito le voci della sua presenza quindi nelle settimane la notizia è stata data per certa. La showgirl e conduttrice entra nella casa da single aperta a questa nuova esperienza e a quello che le porterà.

La seconda persona confermata dalla pagina ufficiale Instagram è Tommaso Zorzi. Per chi non lo conoscesse (come alcune persone che hanno commentato sotto al post) è un’influencer di Milano, uno dei ragazzi più ricchi d’Italia. Infatti, ha anche partecipato a Riccanza, un programma di MTV. Non solo, ha anche partecipato a Pechino Express con Paola Caruso. (Continua dopo il post)

Recentemente, in un’intervista per il settimanale Chi, Tommaso ha detto di essere molto diverso da tutti i concorrenti che hanno partecipato al reality. Lui è iperattivo, creativo e crea mille idee al secondo. “Preparatevi al Tommy Show“, ha detto tra le pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Il cast

Alfonso Signorini condurrà il reality in un doppio appuntamento settimanale, sull’esempio dell’edizione spagnola, e accanto a lui ci saranno Antonella Elia e Pupo come opinionisti. Il cast non è ancora stato ufficializzato per intero. Come avete visto, i canali ufficiale di Grande Fratello Vip stanno rilasciando indizi e conferme a poco a poco.

Tuttavia, il settimanale DiPiù, ha dato un cast definitivo di 20 nomi composto da 11 donne e 9 uomini. La rivista ha indicato come concorrenti certi della quinta edizione Elisabetta Gregoraci, Flavia Vento, Patrizia De Blanck, Stefania Orlando, Francesca Pepe, Adua Del Vesco, Maria Teresa Ruta, Guenda Goria, Matilde Brandi, Myriam Catania e Dayane Mello. Poi ancora Fausto Leali, Francesco Oppini, Pierpaolo Pretelli, Andrea Zelletta, Paolo Brosio, Fulvio Abbate, Massimiliano Morra, Enock Barwuan.