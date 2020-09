GF Vip, colpaccio di Alfonso Signorini: colloquio con Morgan e Giulio Berruti

Pare che il conduttore non abbia ancora deciso definitivamente come chiudere il cast della quinta edizione. Indiscrezioni lo vorrebbero in trattative con il controverso cantautore e l’attore

In queste ore è stato rivelato un cast della quinta edizione del Grande Fratello Vip dal settimanale DiPiù. Tuttavia, i canali ufficiali del programma non hanno ancora ufficializzato i vip che entreranno dalla porta rossa della Casa di Cinecittà. Le uniche due cose certe sono la presenza di Elisabetta Gregoraci e di Tommaso Zorzi.

Ma recentemente sono comparse delle indiscrezioni molto curiose. TvBlog ha fatto sapere che Alfonso Signorini ha visto per un colloquio/chiacchierata nientemeno che Morgan e Giulio Berruti. Sono due nomi importanti, che il conduttore sta cercando di valutare come possibili presenze da aggiungere al cast.

Morgan, all’anagrafe Marco Castoldi, ha fatto discutere e continua a far discutere molto per le sue vicende private, per gli attacchi che fa e che riceve. Certo, la presenza di Morgan all’interno della Casa del Grande Fratello Vip non deve essere facile da gestire. Anche Giulio Berruti, però, potrebbe essere una bella scommessa. Ultimamente è protagonista del gossip per la sua relazione con Maria Elena Boschi, ma prima di tutto è un attore molto affascinante e apprezzato. È impegnato in diverse attività e ha anche confessato di soffrire di una malattia particolare e poco conosciuta.

Insomma, entrambi possono essere molto interessanti per il pubblico e portare al GF Vip un tocco in più. Ma quali saranno le vere intenzioni di Alfonso Signorini? Vuole cercare di gestire la pazzia artistica di Morgan? Vuole far entrare la politica nel reality vista la relazione di Berruti con la Boschi? Voi che cosa ne pensate? (Continua dopo le foto)

La quinta edizione del Grande Fratello Vip arriverà in prima serata lunedì 14 settembre e la seconda puntata sarà il venerdì successivo. Infatti, anche quest’anno Mediaset vuole provare il doppio appuntamento settimanale, caratteristica di successo in altri Paesi come la Spagna.

Accanto ad Alfonso Signorini ci saranno Antonella Elia e Pupo come opinionisti e questo ha creato molto scompiglio nel web. Come già ricordato, per ora Elisabetta Gregoraci e Tommaso Zorzi sono le uniche due conferme. Ma noi sappiamo che anche Patrizia De Blanck ha detto di essere sicuramente una concorrente del reality.