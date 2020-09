Stefano De Martino e Cecilia Rodriguez, screzio in aereo: “Lei lo invita a cambiare poltrona”

Quella sganciata dal settimanale Oggi in queste ore è una vera e propria bomba. I protagonisti di questo gossip sono Stefano De Martino e Cecilia Rodriguez. I due, secondo quanto riportato sul giornale in questione, sembrerebbero essersi ritrovati a bordo dello stesso volo lunedì 31 agosto.

Questo, però, non è tutto, dato che i protagonisti pare, addirittura, siano capitati uno accanto all’altra. La sorella di Belen, considerando il tangibile imbarazzo esistente in famiglia per la rottura tra Stefano e Belen, pare abbia chiesto al suo ex cognato di cambiare posto.

Lo screzio tra Stefano e Cecilia e l’incontro con Giulia

Lunedì 31 agosto, sull’ultimo volo della giornata Napoli – Milano Linate, pare fossero saliti a bordo sia Stefano De Martino che Cecilia Rodriguez. I due sembrerebbero essere capitati anche seduti vicini e questo avrebbe generato parecchio imbarazzo. Nello specifico, Cecilia pare abbia esortato il ballerino ad alzarsi e a cambiare poltrona. Stando a quanto riportato dal settimanale, sembrerebbe che De Martino abbia obbedito senza battere ciglio. Il napoletano, dunque, si sarebbe alzato e si sarebbe accomodato su di un altro posto libero.

Il destino, però, sembra si sia proprio accanito sul ragazzo, al punto da farlo capitare sulla stessa fila di Giulia De Lellis, anche lei a bordo dello stesso volo. I due, quindi, sembrerebbero aver trascorso il volo vicini tra una chiacchiera e l’altra. Le ore pare siano trascorse con serenità e i due dovrebbero essersi trovati davvero in sintonia. Entrambi, in effetti, hanno in comune una certa ostilità per la famiglia Rodriguez.

I motivi di astio tra De Martino e i Rodriguez

Tutti i fan, infatti, sapranno che Stefano De Martino e Belen Rodriguez si sono lasciati in modo anche poco pacifico, pertanto, Cecilia non avrebbe tollerato la sua presenza accanto per tutto il viaggio. Anche tra Giulia e Cecilia, però, non sembra scorrere buon sangue. Le due si erano leggermente avvicinate durante la loro permanenza nella casa del GF VIP, Tuttavia, il parziale riavvicinamento sembra essere durato davvero poco tempo.

Ad ogni modo, nessuno dei tre protagonisti ha commentato l’accaduto sui social. Tutti e tre stanno affrontando un momento sentimentale alquanto complicato. Giulia ha interrotto la sua storia con Damante, mentre Cecilia sembrerebbe essere in crisi con Ignazio. Altra cosa che hanno in comune? Nessuno dei protagonisti sembra disposto a raccontare sui social la vita privata.