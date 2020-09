Temptation Island: Valeria Liberati confessa un retroscena su Alessandro Basciano

Valeria ha raccontato come sono andate le cose tra lei e l’ex tentatore una volta finito il programma. Ecco che cosa è successo

Temptation Island: Valeria e Ciavy sono tornati insieme

Valeria e Ciavy sono una delle coppie che ha affrontato il viaggio nei sentimenti a Temptation Island, edizione andata in onda a luglio condotta da Filippo Bisciglia. Dopo quattro anni lei voleva dare una svolta alla loro relazione con l’inizio di una convivenza, ma lui non voleva. Nel villaggio Ciavy ha anche dichiarato di non essere più innamorato e questo ha gettato Valeria tra le braccia di un tentatore: Alessandro Basciano.

Valeria e Alessandro sono stati molto vicini confessando un’attrazione reciproca e alla fine si sono anche baciati. Questo ha fatto perdere la testa a Ciavy che ha chiesto immediatamente il falò di confronto. Non ha lasciato parlare la compagna e si sono lasciati, ma dopo il programma qualcosa è cambiato.

La coppia si è riavvicinata e dopo un periodo di assestamento ha deciso di riprovarci. Adesso stanno insieme e hanno già detto entrambi che tutto è cambiato. Il sentimento c’è, ma anche la consapevolezza degli sbagli commessi e quindi andrà tutto meglio. Ma ecco che cosa ha rivelato Valeria in una recente intervista.

Quel retroscena su Alessandro Basciano

L’ex protagonista di Temptation Island ha rilasciato un’intervista a SuperGuidaTv e ha parlato del suo riavvicinamento con Ciavy. Da un paio di anni lui non era più attento e premuroso come all’inizio e lei non voleva più andare avanti così ma non aveva il coraggio di lasciarlo. Nel programma sono cambiati entrambi, ma il primo passo per il ritorno di fiamma l’ha fatto lui. Lei, infatti, avrebbe voluto prendersi del tempo.

A sorpresa, Valeria ha dichiarato che in quel tempo che voleva prendersi per sè in realtà ha provato a frequentare Alessandro Basciano. Vi ricordate quel clamoroso passo indietro che lui aveva fatto nei confronti di Valeria? Era perchè lei effettivamente lo considerava un “chiodo scaccia chiodo”, gliene ha parlato e lui se lo aspettava. Adesso non si vedono e non si sentono più. Rapporto completamente chiuso.

Dunque, Valeria e Ciavy stanno provando a capire se possono condividere una vita insieme. Al momento sono in pausa sia il progetto di un matrimonio, sia quello relativo ad un figlio. Voi che cosa ne pensate di questa coppia e delle ultime dichiarazioni di Valeria?