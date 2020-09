Flavio Briatore sbotta: “Silvio Berlusconi positivo? Non l’ho contagiato io”

Silvio Berlusconi è positivo al Covid-19

Tutti i telegiornali e siti internet hanno diffuso a macchia d’olio la notizia della positività al Covid-19 dell’ex Premier Silvio Berlusconi. L’esito è arrivato qualche settimana dopo aver incontrato l’imprenditore Flavio Briatore, anch’esso affetto da Coronavirus. L’ex manager della Formula 1 dopo un breve ricovero in ospedale è in isolamento domiciliare presso la la casa di Daniela Santanché.

Attraverso una recente intervista a La Stampa, l’ex marito di Elisabetta Gregoraci ha detto la sua sull’intera faccenda, escludendo una qualsiasi correlazione tra il suo incontro col Cavaliere e l’esito del tampone di quest’ultimo.Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha confessato il padre di Nathan Falco sul Cavaliere.

La reazione di Flavio Briatore

Qualche settimana fa Flavio Briatore era risultato positivo al Covid-19. Di conseguenza, tutta la gente che l’imprenditore ha incontrato nelle settimane precedenti si sono sottoposte al tampone. Tra questi anche l’ex Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi il quel è risultato negativo per i primi due tamponi effettuati. Dopo una settimana, però, l’ex Premier è risultato positivo al Coronavirus.

Tuttavia, stando alle informazioni date da persone vicine a lui, il Cavaliere sarebbe asintomatico. L’ex marito di Elisabetta Gregoraci ha commentato la notizia facendo al suo caro amico i suoi migliori auguri. Inoltre, il noto imprenditore ha voluto precisare a La Stampa di esser certo di non esser stato lui a contagiarlo. Arriverà la replica da parte del diretto interessato?

Flavio Briatore non si ritiene responsabile del contagio del Cavaliere

Attraverso un’intervista a La Stampa, Flavio Briatore ha detto: “Silvio Berlusconi? Lotta come un toro, non sono stato io a contagiarlo”. L’imprenditore starebbe trascorrendo il periodo di isolamento domiciliare nell’abitazione della Parlamentare, nonché sua cara amica Daniela Santanché. Ha detto la verità? In molti non credono alle parole dell’uomo, affermando che la coincidenza sia abbastanza singolare visto che l’ex Premier è risultato positivo al Covid-19 dopo qualche giorno averlo visto.

In un primo momento l’ex della Gregoraci era stato ricoverato in ospedale per una prostatite. Dopo qualche giorno ha rassicurato tutti sulle sue condizioni di salute, affermando di non avere sintomi gravi del virus. In quell’occasione sul web e i vari social network, gli utenti web si sono scagliati contro di lui.