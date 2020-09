Temptation Island 8, slitta la prima puntata: una fidanzate ha scoperto il tradimento del compagno

Scoperto un tradimento a Temptation Island 8

E’ passato poco più di un mese e mezzo dall’edizione dei record di Temptation Island. Infatti, l’ultima puntata del reality è riuscita ad ottenere circa il 28% di share e la redazione si è subita messa in moto per un nuovissimo cast.

La prima puntata di Temptation Island 8, stando a quanto trapelato sul web,non andrà in onda mercoledì 9 settembre, in prima serata su Canale 5. Secondo il portale DavideMaggio.it, lo slittamento è dovuto a un clamoroso colpo di scena. Una delle ragazze avrebbe scoperto il tradimento di lui.

Un tradimento del quale aveva sempre sospettato e che avrebbe trovato conferma. Una situazione inedita, tanto che gli autori sono stati costretti a cambiare tutto. Vediamo nei dettagli cosa è successo.

Temptation Island, slitta il primo appuntamento

Brutte notizie per i fan di Temptation Island, in ansia per questa nuovissima edizione. A quanto pare, secondo alcune indiscrezioni ci sarà nessuna puntata, mercoledì 9 settembre. Una delle fidanzate è venuta a conoscenza di un tradimento da parte del suo compagno e avrebbe perso la testa.

Per questo motivo, la donna, ha chiesto il falò di confronto immediato. Una situazione inedita che fino ad oggi non era mai successa. Infatti, la redazione si è trovata costretta a montare tutto in modo diverso. Chi sarà la coppia in questione?

Le coppie in gara nel reality

Anche quest’anno Temptation Island 2020, sarà condotto da Alessia Marcuzzi. il reality delle tentazioni sarà ambientato all’Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula, in Sardegna. Omrai da settimane sono già note le sei coppie che decideranno il loro futuro davanti al falò di confronto.

Si tratta di Alberto Maritato e Speranza Capasso, Anna e Gennaro, Nadia e Antonio Giungo, Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino, Sofia e Amedeo e Serena e Davide. Alessia Marcuzzi, in un’intervista rilasciata al settimanale “Tv sorrisi e canzoni”, si è detta molto felice di questa scelta dichiarando si essere tornata al suo primo amore con i reality .

All’inizio, pare che insieme a Maria De Filippi avrebbe pensato di creare una sorte di Temptation mista, con personaggi Vip e non. Poi però si sono decise a scegliere persone comuni, che si identificano e rappresentano le persone ‘normali’.