Grande Fratello Vip: salta la conferenza stampa causa coronavirus

Niente conferenza stampa nella Casa, appuntamento imperdibile degli ultimi anni

Grande Fratello Vip: salta la conferenza stampa per coronavirus

Ogni anno qualche giorno prima dell’inizio del Grande Fratello Vip nella Casa di Cinecittà si svolgeva la conferenza stampa. All’evento partecipavano il conduttore, gli opinionisti, gli autori e tutti i giornalisti e i curatori delle pagine di spettacolo e gossip del web. Dopo la presentazione dell’edizione e del cast, dopo le domande di rito c’era di consuetudine il giro della Casa e un ricco buffet.

Inutile dire che questa occasione, se svolta, avrebbe creato un pericoloso assembramento che in questo periodo è bene evitare. Infatti, a causa dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Coronavirus, la conferenza stampa non ci sarà. A dirlo con certezza Blogo. La Casa, dunque, chiude le porte a persone esterne per aprirle solamente agli addetti ai lavori e ai concorrenti.

Le prime due conferme

Alfonso Signorini ha detto di aver fatto un grande sforzo e un grande lavoro in questi mesi per mettere insieme il cast della quinta edizione. Nonostante le difficoltà di dover lavorare ad un’altra edizione in così breve tempo e le difficoltà legate all’emergenza sanitaria, pare che tutto sia pronto per iniziare.

Il conduttore tornerà in onda su Canale 5 in prima serata lunedì 14 settembre. Al suo fianco, come opinionisti, Pupo e Antonella Elia. Ci sarà un doppio appuntamento settimanale e molte aspettative su questa edizione.

Al momento gli unici due nomi di cui la pagina Instgram del programma ha dato la conferma sono Elisabetta Gregoraci e Tommaso Zorzi. La prima, ex moglie di Flavio Briatore, showgirl e conduttrice, entra nella Casa da single pronta ad una nuova esperienza di vita. L’influencer, invece, vuole farsi conoscere per davvero, difendere i diritti dei gay e essere creativo ed esplosivo, così come è nel suo carattere.

Un cast quasi certo

Se i canali ufficiali di Grande Fratello Vip hanno dato l’ufficialità solamente su due nomi, il settimanale DiPiù si è sentito in grado di fornire ai suoi lettori il cast al completo. Secondo la rivista ad entrare dalla porta rossa saranno anche Patrizia De Blanck, Adua Del Vesco, Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta, Flavia Vento, Francesca Pepe, Guenda Goria, Matilde Brandi, Myriam Catania, Dayane Mello. Poi ancora Paolo Brosio, Francesco Oppini, Fausto Leali, Andrea Zelletta, Pierpaolo Pretelli, Massimiliano Morra, Enock Barwuah e Flavio Abbate.