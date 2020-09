Francesco Chiofalo sbugiarda i genitori di Antonella e racconta tutto: “Mi hanno sempre discriminato” (Foto)

Gli appassionati alla love story tra Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi saranno a conoscenza della querelle che si sta verificando tra il giovane e i genitori della fanciulla. Nello specifico, pare che il padre e la madre dell’ex tentatrice di Temptation Island abbiano, di punto in bianco, deciso di non accettare il fidanzato della figlia.

Questo ha condizionato così tanto la Fiordelisi, al punto da costringerla ad interrompere la sua storia con il giovane. Poche ore fa, però, Francesco si è sfogato sui social raccontando i motivi che starebbero dietro questa decisione. Vediamo cosa è emerso.

Lo sfogo di Francesco contro i genitori di Antonella

Francesco Chiofalo è in lotta con i genitori di Antonella Fiordelisi. Il personal trainer ha deciso di rispondere alle domande dei fan raccontando dettagli davvero privati inerenti il loro rapporto. Nello specifico, il giovane ha spiegato che, in un primo momento, i suoi suoceri sembravano aver preso di buon grado il suo ingresso in famiglia. Tuttavia, Francesco ha ammesso di non averci mai visto molto chiaro.

Secondo il ragazzo, i due avrebbero “finto” di accettarlo solo perché credevano che i due si sarebbero lasciati in poco tempo. Vedendo che la loro relazione stesse procedendo a gonfie vele, però, i genitori avrebbero cominciato a mostrarsi intolleranti, al punto da obbligare la ragazza a lasciarlo. I fan, ovviamente, hanno cominciato a chiedersi quale fosse il motivo di tanto astio. Chiofalo, allora, ha raccontato il suo punto di vista in merito alla vicenda. (Continua dopo la foto)

Chiofalo parla di discriminazioni

Francesco Chiofalo ha svelato che i genitori di Antonella non apprezzerebbero il fatto che la loro figlia stia con un uomo dal suo aspetto. I tatuaggi, la voce da orco e i modi di fare non troppo eleganti sarebbero per la coppia deterrenti importanti. Inoltre, il ragazzo ha svelato che, in cuor loro, i suoceri lo avessero sempre discriminato. Francesco ha anche detto che i genitori siano troppo oppressivi nei confronti della ragazza.

Essendo figlia unica è come se i due protagonisti temano che qualcuno porti metaforicamente via la fanciulla da loro. A tal proposito, il romano ci ha tenuto a chiarire di non aver mai avanzato pretese dalla sua donna. In particolar modo, ha ammesso di non avere intenzione di andare a convivere con Antonella o di sposarla, pertanto, non dovrebbero preoccuparsi troppo di questo.