Can Yaman rifiuta il GFVip ma accetta di partecipare a 2 programmi italiani

L’attore di Daydreamer rifiuta il Grande Fratello Vip

Continua il grande successo di Daydreamer- le ali del sogno e anche l’interesse sull’attore protagonista Can Yaman. Le fan appassionate di questa nuovissima soap turca comprata da Mediaset, sembrano davvero impazzite e non vedono l’ora di rivedere il loro attore preferito in un altro programma.

Tempo fa vi avevamo parlato di una possibile presenza di Can al Grande Fratello Vip. Infatti, Alfonso Signorini sembra averle provate tutte pur di averlo nel cast ma quest’ultimo non ha accettato. Secondo alcune indiscrezioni, le amanti di Yaman, potrebbero vederlo presto in altri due programmi italiani molto seguiti della rete ammiraglia.

Can Yaman ospite in due programmi italiani molto amati

Can Yaman di Daydreamer è uno due personaggi più chiacchierati del momento. Il giovane attore turco è stato definito in Turchia l’uomo più sexy dell’anno e anche le fan italiane ne sono convinte. Il modello, inoltre, sta facendo impazzire letteralmente anche lo stilista Carlo Pignatelli che lo vorrebbe sulle sue passerelle.

Dopo il “No” secco ad Alfonso Signorini, per il Grande Fratello Vip, Can Yaman potrebbe accontentare in modo diverso le sue seguaci. Infatti, potremmo lo stesso allietare i nostri occhi ed orecchie con altre ospitate, in programmi italiani tra cui C’è Posta per te o da Barbara D’Urso. Per ora, queste sono solo ipotesi ma visto il successo accertato di sicuro ci saranno buone probabilità.

Nuova programmazione per Daydreamer- le ali del sogno

Brutte notizie per i fan di Daydreamer. La Soap opera turca che racconta la storia d’amore tra Can Divit e Sanem Aydin subirà un cambio di programmazione a partire lunedì 7 settembre 2020. Il ritorno di Uomini e Donne prenderà il suo posto, e questo comporterà dei nuovi orari.

Quando vedremo dunque Can Yaman sul piccolo schermo? Al momento pare che la rete del Biscione abbia deciso di mandare il prima serata l’appuntamento di lunedì 7 settembre. Novità anche per il sabato 12 settembre, dove ci sarà un episodio inedito prima di Verissimo. Mediaset per ora sta studiando un nuovo piano per la serie televisiva che ha fatto innamorare il pubblico italiano.

Quindi possiamo dire alle fan di dormire sogni tranquilli e di non temere nessuna interruzione improvvisa. Vedremo ancora Sanem Aydin, Can Divit e tutti gli altri personaggi della Fikri Harika.