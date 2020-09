Ogni mattina, ospite mette in imbarazzo Adriana Volpe che confessa: “Ho tremato”

Barbara Alberti mette in imbarazzo Adriana Volpe

Continua la programmazione di Ogni Mattina, il contenitore di TV8 condotto da Adriana Volpe ed Alessio Viola. Dopo una partenza in sordina e con ascolti bassi, da qualche settimana il programma ha trovato la formula giusta in grado di risollevare lo share. Infatti il format è stato diviso in due parti, e proprio nella seconda intitolata ‘Dopo il Tg’, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip si occupa di argomenti più leggeri.

Nella puntata andata in onda giovedì 3 settembre, in studio erano presenti tanti ospiti, tra cui Barbara Alberti con la quale ha convissuto dei giorni all’interno della casa di Cinecittà. E proprio la scrittrice nello spazio dedicato ai saluti ha messo in imbarazzo l’intero studio. La ragione? La donna ha citato un pensiero sugli uomini e le donne che ha lasciato la padrona di casa senza parole, tanto da dire: “Per un attimo ho tremato“.

Momenti di forte imbarazzo a Ogni Mattina

Nella seconda parte di Ogni Mattina della puntata di giovedì 3 settembre 2020, l’ospite Barbara Alberti ha fatto calare il gelo in studio. Infatti l’ex gieffina e nota scrittrice ha citato un pensiero riguardo gli uomini che ha però diviso in due: “Si sa che gli uomini dalle donne vogliono solo quella cosa”.

Parole che hanno fatto calare il silenzio tra gli ospiti che hanno vissuto degli istanti di puro imbarazzo. La stessa Adriana conduttrice del format di TV8 ha spalancato gli occhi dopo aver sentito le parole della professionista in segno di imbarazzo. Per fortuna subito dopo la Alberti ha continuato facendo intuire che il suo pensiero era altro.

Botta e risposta a Ogni Mattina tra Adriana Volpe e Barbara Alberti

Parlando di uomini e donne a Ogni Mattina, Barbara Alberti ha asserito: “Parlare e che nessuno li interrompa”. A quel punto la padrona di casa Adriana Volpe ha tirato un sospiro di sollievo dicendo alla sua ospite: “Ah ok, va meglio“.

“L’organo sessuale più ambito dall’uomo è l’orecchio”, ha concluso l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 4, mentre la conduttrice del format di TV8 ha ammesso che per un istante ha avuto il timore che dicesse qualcos’altro. In conclusione ha preso la parola anche Giovanni Ciacci, abbastanza meravigliato, per chiedere alle dirette interessate: “Ma cosa dice la signora Alberti oggi?“