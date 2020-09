Anticipazioni Uomini e Donne, registrazione 3 settembre: Maria De Filippi s’infuria con un cavaliere, Tina contro Gemma

Scontro tra Tina Cipollari e Gemma Galgani

Lunedì 7 settembre torna in onda su Canale 5 Uomini e Donne con la sua 24esima stagione. In attesa di vedere i protagonisti sul piccolo schermo, quest’ultimi e la squadra del dating show continuano le registrazioni. Stando alle anticipazioni fornite dalla pagina Instagram Uominiedonneclissicoeover di Lorenzo Pugnaloni, la giornata di giovedì è stata particolarmente movimentata.

Infatti, pare che Tina Cipollari si sarebbe scagliata con foga nei confronti della sua storica nemica Gemma Galgani. Nonostante siano passato dei mesi tra le due donne c’è ancora molto odio. Gli spoiler dicono che l’opinionista frusinate e la dama torinese se ne sono dette di tutti i colori. Infatti la vamp ha deciso di riportare nel parterre una loro vecchia conoscenza, ovvero la mummia. Ma non è finita qui, la collega di Gianni Sperti ha avuto una lite anche con Armando Incarnato ricevendo gli applausi dei pochi spettatori in studio.

Nicola Vivarelli rifiuta due coetanee

Gli spoiler sulla nuova registrazione di Uomini e Donne riguardano anche Nicola Vivarelli. Pare che in studio ci sono state delle discussioni tra quest’ultimo, la sua es Gemma Galgani e Tina Cipollari. Ma la notizia che ha lasciato di sasso tutti è che il 26enne Sirius non ha mai realizzato un’esterna con la dama Valentina Autiero.

In questo modo viene smentita la voce che circolava in rete da diversi giorni. Nel frattempo sono arrivate due nuove corteggiatrici, coetanee per lui, ma il ragazzo ha deciso di mandarle via. Un’iniziativa che ha scatenato la rabbia dell’opinionista frusinate. Tuttavia il giovane ha continuato la conoscenza con altre dame del parterre senior, come Carlotta, tornata in trasmissione dopo l’esperienza dello scorso anno.

Maria De Filippi si infuria con un cavaliere

Ma le anticipazioni di questa nuova registrazione di Uomini e Donne, svelano anche che la padrona di casa Maria De Filippi ha letteralmente perso le staffe. Infatti, la conduttrice ha rimproverato un cavaliere che avrebbe utilizzato un linguaggio poco consono nei confronti di una dama con cui ha realizzato un’esterna.

In poche parole l’ha definita una poco di buono in modo decisamente troppo pesante. Infine, Gemma Galgani ha continuato a conoscere il suo nuovo corteggiatore, facendo delle esterne e confessionali a cuore aperto post registrazione come il suo solito.