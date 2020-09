Paolo Bonolis prende le difese di Flavio Briatore: “Grottesca caccia a chi sta male”

Paolo Bonolis prende le difese di Flavio Briatore

Da quando si è diffusa la notizia della positività al Covid-19 di Flavio Briatore sul web si è scatenata una caccia d’odio nei confronti di quest’ultimo. Tuttavia ci sono persone comuni ma anche personaggi del mondo dello spettacolo che hanno preso le difese del noto imprenditore. La più critica è stata la blogger e giudice di Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli che ha puntato il dito contro l’ex manager della F1 perché in primavera era scettico sul Coronavirus.

Invece Paolo Bonolis è intervenuto a difesa dell’ex marito di Elisabetta Gregoraci nel corso di una recente intervista la portale Huffington Post. Il mattatore di Avanti un altro ha asserito: “Ma che ve siete impazziti? Trovo grottesca e insensata questa caccia a chi sta bene e a chi sta male, ma comunque… noi stiamo tutti bene, nun ve preoccupate!”.

Le dichiarazioni del noto conduttore

Qualche giorno fa, grazie alla presenza di uno scatto, sul web si è parlato molto di una partita di calcetto. In quest’ultima erano presenti oltre a due persone che sono risultate positive al Covid-19, ovvero Flavio Briatore e Sinisa Mihajlovic, anche l’autore tv Gabriele Parpiglia, Paolo Bonolis ed il figlio del conduttore, Davide.

Il padrone di casa di Ciao Darwin oltre ad annunciare la negatività al Coronavirus sua e del secondogenito avuto dalla Bruganelli, nel corso della lunga intervista per Huffington Post ha continuato a difendere il proprietario del Billionaire, dicendo: “Trovo ridicolo questo j’accuse nei confronti di Briatore che oramai sembra essere diventato il grande untore, il presidente dell’AGUI, l’Associazione dei Grandi Untori Italiani”. Il professionista romano ha invitato il popolo del web ad abbassare i toni contro coloro che risultano contagiati dal virus, sottolineando come non si può trascendere nel ‘gossip da Covid-19’.

Paolo Bonolis e il suo giudizio sulle critiche ricevute da Briatore

In conclusione, nel corso dell’intervista per il sito internet Huffington Post, Paolo Bonolis continuando a parlare di questa vicenda l’ha definita grottesca e ridicola. Il presentatore capitolino ha preso le difese del suo caro amico Flavio Briatore dagli attacchi esterni, tra cui quello della nota blogger Selvaggia Lucarelli.

Quest’ultima, infatti, giorni fa ha definito il proprietario del Billionaire senza attributi. Quindi il marito di Sonia Bruganelli ha concluso il suo intervento così: “Torniamo a interessarci di cose più serie, pensiamo al rispetto dell’altro e alla situazione che stiamo vivendo”.